Avianca advierte de interrupciones ‘significativas’ en vuelos: esta es la razón y lo que viene

Bogotá, Colombia. La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones “significativas” en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.
