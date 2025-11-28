El Mundo

Avianca advierte de interrupciones ‘significativas’ en vuelos: esta es la razón y lo que viene

Avianca también anunció que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela

Por AFP y El Tiempo / Colombia / GDA

Bogotá, Colombia. La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones “significativas” en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.








