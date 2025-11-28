Avianca advierte de interrupciones ‘significativas’ en vuelos: esta es la razón y lo que viene

Bogotá, Colombia. La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones “significativas” en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.

Este viernes, el fabricante Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares. Para algunas aeronaves esta actualización solo tomará horas, pero para las que deban cambiar su hardware tomará semanas.

“Aunque la aerolínea comenzará a trabajar de inmediato en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se producirán interrupciones operativas importantes durante los próximos 10 días”, dijo la compañía en un comunicado en el que también señaló que suspenderá la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

Ante esta situación, Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

La aerolínea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje.

Además, la compañía realizará las modificaciones requeridas por el fabricante de aeronaves lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio.

En las últimas horas, Avianca también anunció que suspendió la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela, porque su prioridad “es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”.