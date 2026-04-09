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Agencia ICE argumentó que deportar a Kilmar Ábrego a Costa Rica sería ‘perjudicial para Estados Unidos’

Estados Unidos aún desea deportar al salvadoreño a Liberia, en África, pese a que Costa Rica ya había aceptado recibirlo y al nuevo acuerdo suscrito para enviar migrantes.

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Por Fernando Chaves Espinach
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, con su esposa Jennifer Vásquez, a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, poco antes de su arresto en agosto del 2025. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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