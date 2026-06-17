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Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: Esto es lo que incluye y los puntos más polémicos

Medios como AP, CBS, ‘The Wall Street Journal’, entre otros, adelantan detalles de un controversial acuerdo que enfrenta a aliados de Donald Trump.

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Por Fernando Chaves Espinach y AFP
Donald Trump en la conferencia del G7 en Francia.
Donald Trump en la conferencia del G7 en Francia. (MANDEL NGAN/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

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