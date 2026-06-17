Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: Esto es lo que incluye y los puntos más polémicos

Todavía no se conoce el contenido del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar su conflicto iniciado en febrero. Empero, múltiples medios estadounidenses empezaron a revelar detalles este miércoles, mientras el presidente Donald Trump daba una conferencia al respecto en la cumbre del G7 y el vicepresidente JD Vance hacía gira de medios en casa.

De acuerdo con CBS, Associated Press y ‘The Wall Street Journal’, entre otros medios, altos funcionarios de Estados Unidos detallaron los 14 puntos del memorando de entendimiento a varios periodistas.

Según el texto leído durante una conferencia telefónica, bajo condición de anonimato, los principales puntos del acuerdo incluyen:

Ambas partes acordaron “el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”. Este punto provocó amplia controversia en Israel, donde figuras de gobierno y de medios pro-Netanyahu han insistido en que permanecerán ocupando el territorio libanés; incluso, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo: “No podemos dejar de destruir casas en el sur de Líbano” y “no podemos permitir que la población regrese”, pese a Trump.

Irán podrá comenzar a exportar petróleo nuevamente tan pronto como se firme el memorando de entendimiento.

Irán “hará los arreglos, empleando sus mejores esfuerzos, para garantizar el paso seguro de embarcaciones comerciales, sin cobro alguno durante un período de 60 días, desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa”. Empero, la Guardia Revolucionaria afirmó ayer que se cobraría el “servicio”, no un peaje —que sería ilegal— por un periodo.

Estados Unidos y sus socios regionales desarrollarán un plan de reconstrucción para Irán valorado en al menos $300.000 millones. Este punto provocó agitada discusión en EE.UU., donde varios comentaristas, tanto pro-Trump como opositores, lo interpretaron como una señal del fracaso de su país en la guerra.

Irán afirma que “no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”. “El hecho de que estén cediendo en eso es una gran victoria para Estados Unidos”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses en una llamada con periodistas. Ambas partes “han acordado resolver la disposición del material enriquecido almacenado”.

Las sanciones de Estados Unidos contra Irán se levantarán conforme al cronograma previsto como parte de un acuerdo definitivo, condicionado al cumplimiento de los compromisos nucleares.

Habrá un plazo de 60 días para firmar un acuerdo final, período que ambas partes podrán acordar extender.

“Si no se concreta en 60 días, está bien. Volveremos a bombardear”, declaró el presidente Donald Trump durante la cumbre del G7 en Francia. “No quiero hacer eso, porque esto es muy bueno, pero quizá tengamos que hacerlo, porque nunca vamos a permitir que tengan un arma nuclear”.

El pacto debe poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por los bombardeos israelí-estadounidenses en Irán, que dejaron miles de muertos, desataron el caos en la región y sacudieron la economía mundial.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izq.), conversa con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, antes de su reunión sobre Irán en medio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. (JACQUELYN MARTIN/AFP)

¿Qué sigue ahora?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán afirmó que estaba considerando un plan para que los presidentes de Estados Unidos e Irán firmaran el protocolo de acuerdo que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un encuentro previsto en Suiza.

Teherán había dicho anteriormente que Estados Unidos e Irán estarían representados, respectivamente, por el vicepresidente JD Vance y por el presidente del Parlamento y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington envió a Israel una copia del protocolo de acuerdo con Irán.

Ese memorando de entendimiento se firmará “pronto”, “quizá” jueves o viernes, dijo el mandatario al añadir que la fecha aún era incierta. Si Irán “no se comporta”, volveremos a “lanzar bombas”, advirtió Trump.