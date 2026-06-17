Gobierno de Trump sigue sin publicar acuerdo con Irán: Esto es lo que ha confirmado vicepresidente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca.

Madrid, España. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este miércoles que el texto del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para allanar el camino hacia la paz se hará público “como tarde” este viernes, fecha en la que se prevé que sea oficialmente firmado por las partes en Suiza.

“Queremos informar al pueblo estadounidense sobre el contenido de este acuerdo”, ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión CBS, donde ha indicado que es la Casa Blanca la que está presionando para que el contenido del mismo se conozca “lo antes posible”.

Al ser preguntado sobre la demora en la publicación del acuerdo, Vance ha afirmado que las autoridades de Pakistán y Qatar, que han ayudado en el proceso de mediación, “pidieron no publicar el texto completo durante un tiempo”. “De hecho, estamos intentando presionarlos para que lo publiquen hoy mismo”, ha dicho.

El vicepresidente ha afirmado así haber visto que el acuerdo podría haberse malinterpretado y ha asegurado que se trata “fundamentalmente, de un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Además, ha asegurado que reabriría el estrecho de Ormuz “de inmediato” y propocionaría un marco “en el que si los iraníes dan lo que necesitamos para detener la financiación del terrorismo y abandonar el desarrollo de armas nucleares, podrán obtener ciertos beneficios y ser readmitidos en la economía mundial”.

“Cuando hablo de beneficios, me refiero al alivio de las sanciones a su economía”, ha apuntado Vance. “Hemos destruido su programa nuclear, pero uno de los objetivos del presidente es incentivarlos a no intentar reconstruirlo a largo plazo”, ha aclarado.

“El presidente utilizó la diplomacia, la presión económica y también la presión militar para asegurar que Irán no tuviera armas nucleares. Ese era el objetivo”, ha insistido Vance, que ha negado que la intención del mandatario fuera causar un sufrimiento al pueblo iraní.

“Creo que hay quienes simplemente desean que continúen los bombardeos, independientemente de si benefician o no a los estadounidenses. Eso no es lo que el presidente pretende. No busca causar sufrimiento al pueblo iraní. Su objetivo es garantizar que no posean armas nucleares”, ha añadido el vicepresidente estadounidense.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo, a causa de la ofensiva de Washington y Tel Aviv, y proceder a la reapertura del paso de Ormuz.

El acuerdo está pendiente de firmarse este viernes en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago Lucerna. Su contenido no ha sido desvelado oficialmente todavía, con distinta versiones entre Estados Unidos e Irán sobre las obligaciones económicas que se derivan del pacto o si finalmente el paso en Ormuz será gestionado por un mecanismo concertado entre Irán y Omán.