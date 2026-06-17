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Gobierno de Trump sigue sin publicar acuerdo con Irán: Esto es lo que ha confirmado vicepresidente

JD Vance ha sido el encargado de explicar en medios un memorando aún sin publicar, con detalles sobre Ormuz y energía nuclear.

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Por Europa Press
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca. (KENT NISHIMURA/AFP)







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