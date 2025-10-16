Quién es el político que más veces se ha postulado a la presidencia de Costa Rica (y cuántos repiten en 2026)

Desde 1948, 29 costarricenses han repetido su candidatura presidencial. Solo siete de ellos lograron alcanzar la silla de Zapote.

La contienda electoral por la presidencia arrancó oficialmente este 1.º de octubre con 20 aspirantes al cargo. Quien resulte electo o electa será la persona número 50 en ocupar la silla presidencial desde la fundación de la Segunda República, en 1948.

A lo largo de ese periodo, 39 personas distintas han gobernado el país, pues varios expresidentes repitieron mandato. Sin embargo, 29 candidatos han intentado llegar a la Casa Presidencial en dos ocasiones o más.

Una lista extensa, ¿cierto? En este Explicador te contamos quiénes lo intentaron y cuántas veces buscaron la presidencia.

Ojo: Los datos de este artículo provienen de los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de documentos históricos.

Candidato con más postulaciones

El exdiputado del Partido Integración Nacional (PIN) Wálter Muñoz es quien más veces se ha postulado como candidato presidencial con un total de seis intentos.

Muñoz presentó su nombre en las elecciones de 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2022. Su votación más alta fue en 1998, cuando obtuvo 19.934 votos, para un 1,39% de los sufragios.

El segundo político en participar en más elecciones presidenciales es el exdiputado Otto Guevara Guth. Lo intentó en cinco ocasiones con el Partido Movimiento Libertario (PML) en 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.

La elección en la que más se acercó Guevara a la presidencia fue la de 2010, cuando obtuvo 399.788 votos válidos (20,9%). No obstante, el resultado no fue suficiente contra los 896.516 (46,9%) obtenidos por la expresidenta del Partido Liberación Nacional (PLN) Laura Chinchilla.

El tercer lugar lo disputan con cuatro intentos los políticos Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y Jorge González Martén, de la agrupación Nacional Independiente.

López participó en los comicios de 2010, 2014, 2018 y 2022. En los cuatro, no logró más de 40.000 votos, es decir, un 2%.

Por su parte, González compitió en las elecciones de 1974, 1978, 1994 y 1998. A diferencia del representante del PASE, este aspirante en su primera campaña alcanzó 73.788 sufragios (10,9%).

Ocho candidatos, tres intentos

Un grupo de ocho aspirantes que participaron en tres ocasiones en la carrera por convertirse en el inquilino de Zapote.

Rolando Araya lo intentó con tres banderas políticas distintas: Liberación Nacional (PLN) en el 2002; Alianza Patriótica (PAP) en el 2010; y Costa Rica Justa (PCRJ) en el 2022.

Rodolfo Piza llegó a esa cifra con dos partidos políticos: Unidad Social Cristiana (PUSC) en los comicios de 2014 y 2018; y Nuestro Pueblo (PNP) para la campaña de 2022.

Sergio Mena lo intentó tres veces con Nueva Generación (PNG). Participó en las elecciones de 2014, 2018 y 2022.

Antes de 1990, Rodrigo Gutiérrez Sáenz participó en las campañas de 1972 y 1978 con el Partido Pueblo Unido; y en 1986 con el Partido Alianza Popular.

Luego, en los comicios de 1998, 2002 y 2006, Vladimir de la Cruz de Lemos participó con la agrupación Fuerza Democrática.

El expresidente Mario Echandi Jiménez lo intentó con tres colores políticos distintos. Con el Partido Unión Nacional, en 1958; con el Partido Unificación Nacional, en 1970; y con el Partido Movimiento Nacional, en 1982.

El expresidente Rafael Ángel Calderón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), compitió en los comicios de 1982, 1986 y 1990.

Este año, se suma a la lista el aspirante del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado.

Elecciones efectivas

De los 29 candidatos que se lanzaron a la campaña electoral en dos o más ocasiones, solo siete han conseguido llegar a la presidencia. Entre ellos, dos expresidentes del PLN lo lograron en ambas ocasiones en las que se postularon: José Figueres Ferrer, en 1953 y 1970, y Óscar Arias Sánchez, en 1986 y 2006.

Para el expresidente Rafael Ángel Calderón, del PUSC, no fue sino hasta en su tercera participación, en 1990, que fue electo.

El exmandatario Mario Echandi Jiménez consiguió quedarse con la presidencia en su primera campaña de 1958 junto al Partido Unión Nacional.

Otros exmandatarios electos fueron Rodrigo Carazo Odio, de la Coalición Unidad, en 1978; Francisco Orlich Bolmarcich, del PLN, en 1962; y José María Figueres Olsen, también del PLN, en 1994.

Repitentes en las actuales elecciones

Tres de los 20 aspirantes presidenciales actuales previamente buscaron ocupar la silla presidencial. Los repitentes se enfrentaron cara a cara en las elecciones de 2022.

Se trata del candidato del PNR, Fabricio Alvarado, quien compite por tercera ocasión; de Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), para quien esta es su segunda vez, y de Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP), para quien también es su segunda ocasión.

En las elecciones del 2022, Alvarado se ubicó en el tercer lugar, al conseguir 311.633 votos (14,88%).

Alvarado también peleó por la presidencia de la República en el 2018, logrando su mejor resultado con 538.504 (25%) votos. El postulante presidencial pasó al balotaje junto a Carlos Alvarado, aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien finalmente logró la victoria.

Feinzaig ocupó el cuarto lugar en la contienda del 2022. El liberal obtuvo 259.788 votos (12,40%).

En las mismas elecciones, Díaz obtuvo 19.496 votos, lo cual representó un 0,79%. Ella es la segunda mujer que compite dos veces por la silla presidencial. La primera candidata fue Norma Vargas Duarte, con el Partido Unión Generaleña (PUGEN), en 1994, y Pueblo Unido, en 1998.

Requisitos para ser presidente en Costa Rica

Los requisitos para el máximo cargo público de Costa Rica son muy sencillos. Cualquier costarricense puede cumplirlos. Estos se establecen en el artículo 131 de la Constitución Política, que dicta que, para ser presidente o presidenta de la República, se requiere:

Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio .

y . Ser del estado seglar (no pertenecer al estado clerical).

(no pertenecer al estado clerical). Tener más de 30 años de edad.

Es obligatorio postularse por medio de un partido político, ya que no se permiten candidaturas independientes. Para ello, las agrupaciones aplican una serie de pasos establecidos por el TSE, los cuales son:

El partido debe realizar asambleas internas para designar candidatos de acuerdo con sus estatutos, reglamentos y la normativa vigente.​

La candidatura debe ser aprobada y ratificada por la asamblea superior del partido, salvo en casos específicos de convenciones internas.​

Se debe completar un formulario de inscripción y presentar toda la documentación solicitada por el Tribunal Supremo de Elecciones dentro del plazo establecido.​

El candidato no debe tener impedimentos legales ni estar inhabilitado electoralmente.

Además, cada partido establece requisitos particulares para los aspirantes a la presidencia. Por ejemplo, aportar una cuota económica y contar con un tiempo mínimo de militancia en la agrupación.

El artículo 132 señala los impedimentos para ser candidato, que son los siguientes: