El Explicador

Quién es el político que más veces se ha postulado a la presidencia de Costa Rica (y cuántos repiten en 2026)

Algunos lo intentaron dos, tres o hasta seis veces. Explicamos quiénes son los candidatos más insistentes en llegar a Zapote

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Candidatos presidenciales
Desde 1948, 29 costarricenses han repetido su candidatura presidencial. Solo siete de ellos lograron alcanzar la silla de Zapote. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesPresidente Costa Rica
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.