Así arranca el nuevo Congreso: etapas, votos y reglas de la sesión del 1.º de mayo

Este 1.º de mayo, el Congreso, en Cuesta de Moras, celebra la primera sesión del cuatrienio legislativo 2026-2030, en la que participan por primera vez las nuevas diputaciones.

En esa jornada, los legisladores eligen el Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en medio de votaciones y discursos que marcan el arranque del trabajo parlamentario.

La Nación conversó con Edel Reales, director de la Secretaría del Directorio Legislativo, quien explicó cómo se desarrolla este proceso y por qué va más allá de lo protocolario, pues define la organización interna del Congreso y condiciona el rumbo de su agenda en los siguientes meses.

Para elegir el Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se necesitan al menos 29 votos cuando hay 57 diputados en el plenario. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se desarrolla la sesión?

El acto sigue un orden definido y arranca desde temprano. Todo inicia a las 9:00 a. m., cuando se abre formalmente la sesión en el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Según explicó Reales el proceso se puede entender en varias etapas.

1-Inicio y Directorio provisional

Al arrancar la sesión, todavía no hay presidente legislativo electo, por lo que la conducción queda en manos de un Directorio provisional, establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

En el caso del nuevo periodo constitucional, este órgano está integrado por los diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas y ocuparán los puestos de forma decreciente.

Para el cuatrienio legislativo 2026-2023, el directorio provisional estará conformado por:

Presidente: Ronald Alberto Campos Villegas , PLN, Guanacaste, 66 años.

, PLN, Guanacaste, 66 años. Vicepresidenta: Janice Sandí Morales , PLN, Cartago, 64 años.

, PLN, Cartago, 64 años. Primer secretario: José Miguel Villalobos , PPSO, Alajuela, 63 años.

, PPSO, Alajuela, 63 años. Segunda secretaria: María Eugenia Román Mora , FA, Heredia, 61 años.

, FA, Heredia, 61 años. Primera prosecretaria: Marta Eugenia Esquivel , PPSO, Heredia, 61 años.

, PPSO, Heredia, 61 años. Segundo prosecretario: Nogui Acosta, PPSO, San José, 58 años

Ronald Alberto Campos Villegas, diputado electo por Guanacaste (PLN) (Alonso Tenorio/Atenorio)

2-Actos formales e instalación

Luego vienen los actos iniciales:

Apertura oficial: El presidente provisional abre la sesión, verifica el cuórum requerido, da paso al ingreso del pabellón nacional y se entona el Himno Nacional, con lo que inicia formalmente la jornada.

El presidente provisional abre la sesión, verifica el cuórum requerido, da paso al ingreso del pabellón nacional y se entona el Himno Nacional, con lo que inicia formalmente la jornada. Lectura de la declaratoria: se procede a la lectura de la declaratoria oficial de los 57 diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Legislativa durante el nuevo periodo constitucional.

se procede a la lectura de la declaratoria oficial de los 57 diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Legislativa durante el nuevo periodo constitucional. Juramentación: cuando corresponde, se juramenta al presidente provisional, así como a los 57 diputados y diputadas electos.

cuando corresponde, se juramenta al presidente provisional, así como a los 57 diputados y diputadas electos. Instalación de la Asamblea Legislativa: mediante decreto, se declara instalada la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo constitucional 2026-2030.

Este bloque marca el arranque formal del periodo legislativo.

3-Elección del Directorio Legislativo

Luego continúa el momento central de toda la jornada. Los diputados votan para elegir el Directorio Legislativo del primer periodo legislativo, que será el encargado de dirigir el debate en el Plenario, organizar el funcionamiento interno, administrar la Asamblea y nombrar comisiones.

Estas atribuciones están establecidas en el reglamento legislativo, específicamente en el artículo 25.

La elección se realiza de forma descendente: primero la Presidencia, luego las vicepresidencias, seguidas de las secretarías y, finalmente, las prosecretarías.

¿Cómo se eligen?

Los diputados postulan a los candidatos para los seis cargos y, por lo general, es una persona de su misma fracción quien presenta la candidatura, expone su trayectoria y justifica su nominación.

La votación no es secreta. Cada diputado recibe una boleta con su nombre y escribe a mano el nombre del candidato por el cual desean votar.

Concluido el proceso de votación, el primer secretario provisional verifica la totalidad de las papeletas, las cuenta y anuncia el resultado.

Posteriormente, la Secretaría del Directorio las escanea y las publica en la página web para su debida publicidad y divulgación, lo que permite verificar cómo votó cada legislador.

Esta es la papeleta con la que los diputados eligirán a la Presidencia del Directorio Legislativo. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Para ser electo como parte del Directorio, los diputados requieren el apoyo de una mayoría absoluta.

Si hay 57 diputados en el plenario → se necesitan 29 votos

Si baja el cuórum → la mayoría se ajusta proporcionalmente

Ojo: Los votos en blanco o nulos realizados por los diputados se suma al candidato con más respaldo.

Directorio 2026 ya estaría definido

De acuerdo con Edel Reales, durante la elección del Directorio es común que se den procesos de negociación en los que las fracciones políticas acuerdan la distribución de los puestos que dirigirán la Asamblea. Además de otros órganos, como las comisiones plenas, las permanentes ordinarias y las especiales.

No obstante, para el cuatrienio legislativo 2026-2030, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) llega a la Asamblea Legislativa de Costa Rica con 31 curules, lo que le permite elegir la totalidad de los cargos del Directorio sin necesidad de negociar con las bancadas de oposición.

La agrupación oficialista ya anunció que el próximo Directorio se distribuirá entre dos pastores evangélicos, dos exjerarcas del Ejecutivo, la secretaria del Consejo de Gobierno y una figura con experiencia política local.

4-Discursos políticos

Luego de la elección de los cargos, el presidente provisional juramenta al Directorio electo, cuyos integrantes pasan a ocupar sus respectivos puestos en el plenario.

Seguidamente, se da inicio al primer periodo de sesiones extraordinarias de la primera legislatura y se realiza el primer discurso de la Presidencia legislativa.

Posteriormente, se habilita un espacio aproximado de 30 minutos para que los legisladores feliciten a las diputaciones electas y estas brinden declaraciones a la prensa.

Luego cada jafatura de fracción cuenta con un tiempo aproximado de 10 minutos para realizar sus discursos iniciales. Este momento suele marcar las posiciones políticas y las prioridades del año legislativo.

Finalmente, el presidente electo de la Asamblea Legislativa levanta la sesión.