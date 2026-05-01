El Explicador

Así arranca el nuevo Congreso: etapas, votos y reglas de la sesión del 1.º de mayo

Explicamos el paso a paso de cómo funciona la sesión del 1.º de mayo, desde la apertura hasta la elección del Directorio

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Por Cristian Mora

Este 1.º de mayo, el Congreso, en Cuesta de Moras, celebra la primera sesión del cuatrienio legislativo 2026-2030, en la que participan por primera vez las nuevas diputaciones.








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1 de mayoAsamblea LegislativaDirectorio legislativoDiputadoselección Directorio legislativo
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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