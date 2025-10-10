Zonas francas sostienen el crecimiento económico, mientras la actividad local se modera

La producción de los regímenes especiales creció 18,1% y aportó 54,5% al aumento interanual del IMAE en agosto.

La producción del régimen especial –zonas francas– reportó un crecimiento interanual de 18,1% en agosto del 2025, mientras que la del régimen definitivo –donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta– registró un incremento moderado del 2,8%.

De acuerdo con el índice mensual de actividad económica (IMAE), publicado este 9 de octubre por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la producción de Costa Rica mostró una tasa de crecimiento interanual de 4,8% en agosto, lo que representa una aceleración de 0,8 puntos porcentuales (p. p.) respecto al mismo mes del 2024.

“Este resultado implica la mayor aceleración interanual de los últimos 21 meses”, agregó el BCCR en su informe.

El índice del Central destacó que el dinamismo del régimen especial fue el principal motor de la aceleración del IMAE, impulsado sobre todo por la industria manufacturera, cuya contribución a la tasa de incremento interanual fue del 92,3%.

“Además de la ya reconocida relevancia de los implementos médicos, en agosto se observó una tasa de variación interanual positiva en la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo y de las otras industrias manufactureras en artículos de pesca y fiesta”, señala el documento.

En contraste, el régimen definitivo mostró un comportamiento moderado, con un crecimiento 0,3 puntos porcentuales menor que el de agosto del año anterior. El desempeño de este sector es un reflejo, según el IMAE, de la ralentización de las actividades de alojamiento, restaurantes, información y comunicaciones.

A ello se debe agregar la caída de la producción de la actividad agrícola, todavía afectada por condiciones climáticas adversas de los últimos meses del 2024, y la caída en la actividad manufacturera relacionada con la preparación de productos alimenticios y artículos de papel y vidrio.

IMAE por actividad económica

En agosto, la industria manufacturera y los servicios como los profesionales, de transporte, los comerciales, los inmobiliarios, enseñanza y de salud concentraron el 86,8% de la expansión de la producción.

La construcción, por su parte, mostró señales de recuperación: creció 0,7% en agosto, luego de cinco meses con tasas de crecimiento negativas. El incremento se dio principalmente por la construcción con destino público.

La única actividad económica que continuó con cifras negativas fue la agropecuaria. En agosto, su producción disminuyó en 0,9% por las condiciones climáticas adversas que incidieron en una reducción del rendimiento por hectárea, principalmente en banano. No obstante, el IMAE explicó que este efecto fue parcialmente atenuado con la mayor producción de café y de la avicultura.