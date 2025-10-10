Economía

Zonas francas sostienen el crecimiento económico, mientras la actividad local se modera

La producción de Costa Rica registró un crecimiento interanual de 4,8% en agosto.

Por Mónica Cerdas Gómez
La producción del régimen especial –zonas francas– reportó un crecimiento interanual de 18,1% en agosto del 2025, mientras que la del régimen definitivo –donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta– registró un incremento moderado del 2,8%.
La producción de los regímenes especiales creció 18,1% y aportó 54,5% al aumento interanual del IMAE en agosto. (JONATHAN JIMENEZ/JJiménez)







Zonas francasBanco CentralIMAE
