Economía

Zonas francas desaceleran por duodécimo mes consecutivo y crecen 2,9% interanual en junio

Según el Banco Central, el comportamiento del régimen especial se explica, principalmente, por una desaceleración en las empresas manufactureras y de servicios profesionales y administrativos

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Por Mónica Cerdas Gómez
Zona Franca Coyol
La actividad económica del régimen especial aumentó 2,9% en junio de 2026. (Code Development Group/Code Development Group)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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