Zonas francas desaceleran por duodécimo mes consecutivo y crecen 2,9% interanual en junio

La actividad económica de las empresas ubicadas en el régimen especial (zonas francas) registró una nueva desaceleración en su ritmo de crecimiento interanual —la duodécima consecutiva— al reportar una variación de 2,9% en junio de 2026.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el régimen especial había registrado un incremento interanual de 17,2% en junio de 2025, el punto más alto del periodo reciente. Desde entonces, el ritmo de expansión se ha moderado hasta alcanzar el crecimiento de 2,9% en junio de 2026.

El índice mensual de actividad económica (IMAE), publicado por el Central la tarde de este martes 11 de agosto, expone que el comportamiento del régimen especial se explica, principalmente, por una desaceleración en las empresas manufactureras (fabricación de implementos médicos y productos metálicos) y de servicios profesionales y administrativos (servicios de publicidad).

Debido al menor dinamismo en zonas francas, en el primer semestre del año en curso la economía costarricense moderó su crecimiento respecto al mismo periodo de 2025.

En junio de 2026, de acuerdo con el ente emisor, la producción nacional creció 3% en términos interanuales, lo que representa una desaceleración de 2,2 puntos porcentuales (p. p.) respecto al mismo mes del año anterior.

El menor dinamismo también se reflejó en el régimen definitivo —donde operan las compañías sujetas al impuesto sobre la renta—.

De acuerdo con el Banco Central, en junio de 2026 el régimen definitivo moderó su crecimiento con respecto a los primeros cinco meses del año y su producción aumentó 3,1% interanual.

“El aumento en la producción del RD (régimen definitivo) se explica por la ejecución de obras residenciales privadas y la construcción de obras públicas, los servicios de enseñanza y salud (hospitales y laboratorios), los servicios profesionales y administrativos (publicidad y arquitectura), y los servicios financieros y de seguros (comisiones del servicio por tarjetas de crédito)”, señaló el IMAE.