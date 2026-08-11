Economía

Procomer revela acciones ante incertidumbre sobre inversión y despidos en multinacionales en Costa Rica

Ante un escenario marcado por nuevos aranceles, automatización y despidos en multinacionales, Procomer revela la estrategia que desarrolla

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Por Gustavo Ortega Campos
Laura López, gerente general de Procomer
Laura López, gerente general de Procomer, explicó las medidas que impulsa la entidad para fortalecer el clima de negocios. (Mayela López/Mayela López)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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