Procomer revela acciones ante incertidumbre sobre inversión y despidos en multinacionales en Costa Rica

Laura López, gerente general de Procomer, explicó las medidas que impulsa la entidad para fortalecer el clima de negocios.

La gerente general de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López, explicó a La Nación las acciones que desarrollará la entidad ante la incertidumbre que enfrenta la inversión extranjera.

El escenario está marcado por los aranceles impuestos por Estados Unidos y el despido de personal en multinacionales, como el reciente anuncio de reestructuración global de Boston Scientific, principal empleadora del sector de dispositivos médicos en el país y una de las mayores empresas exportadoras.

López enfatizó que existe una necesidad de fortalecer la formación de trabajadores, que históricamente ha sido uno de los principales activos de Costa Rica y un elemento diferenciador frente a otros países.

“Por eso la apuesta tan grande que Procomer ha hecho por la formación de talento”, afirmó.

La jerarca señaló que la coyuntura no solo exige contar con talento más especializado, sino que también plantea una carrera contra la automatización.

“Toda nuestra estrategia ha tenido un rubro relevante en el término de talento, de prospección, de formación y de vinculación. Eso lo vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir reforzando”, aseveró.

Laura López, gerente general de Procomer se refiere a la estrategia de Talento Humano

En ese sentido, Procomer, además de financiar procesos de formación y entrenamiento desde las aulas, impulsa programas de capacitación dentro de las propias empresas.

La gerente también mencionó el trabajo en materia de tramitología, que incluye el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Inversión (VUI).

Propiciar el clima de negocios

Otro de los aspectos que destacó López es la necesidad de propiciar un clima de negocios que facilite tanto la atracción como la retención de inversión extranjera.

La funcionaria reveló que Procomer creó el año pasado una unidad de clima de negocios dedicada a apoyar a las empresas en procesos de tramitología relacionados con expansiones o soft landing.

Además, la Promotora revisa, junto con otras entidades, aspectos relacionados con el fortalecimiento de la competitividad que son necesarios para mejorar la productividad de las empresas.

“El foco para poder seguir compitiendo en los mercados internacionales es talento y mejor en la competitividad”, destacó.

Dispositivos médicos y clúster aeroespacial

Los dispositivos médicos son el principal producto de exportación de Costa Rica. Durante el primer semestre de 2026, el país colocó $5.382 millones en estos productos, cifra equivalente al 45,9% de las exportaciones totales, que sumaron $11.722 millones.

López refirió que Costa Rica tiene conocimiento y talento humano especializado en la industria de dispositivos médicos que se ha extendido a la especialización de los proveedores de este sector.

“Vemos una posibilidad interesante de diversificar dentro del mismo clúster, otro tipo de producción más allá de catéteres, prótesis y otros dispositivos hacia otras líneas, pero también hay otros sectores que tienen las mismas necesidades en términos de talento y de proveedores”, indicó la gerente.

Aquí mencionó el sector de manufactura relacionada a la industria aeroespacial y automóviles y empresas dirigidas al sector de eléctrica y electrónica.

“Ese es un sector muy interesante que hemos venido promoviendo, atrayendo inversión, tratando con talento humano para desarrollar también capacidades más especializadas para ese sector”, destacó.

La jerarca de Procomer agregó: “A pesar de la incertidumbre, la inversión y las exportaciones de Costa Rica se han estado moviendo de manera positiva. Ahora, si es cierto que las empresas son más cautelosas en sus procesos de expansión y toman decisiones probablemente más controladas en riesgo”.

Estados Unidos estableció para Costa Rica un arancel del 12,5% a las exportaciones a partir del 24 de julio.

El país norteamericano es el principal destino de las exportaciones de bienes de Costa Rica. Al cierre de junio, las colocaciones hacia ese mercado sumaron $5.283,5 millones, equivalentes al 45% del total, de acuerdo con datos de Procomer.

La nueva tarifa fue impuesta a 60 economías, con tasas diferenciadas de 10% y 12,5%, al amparo de investigaciones sobre actos, políticas y prácticas relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectivas de una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Por otro lado, Boston Scientific aprobó un plan de reestructuración global que incluye una reducción de su planilla.

La operación de la multinacional de dispositivos médicos en Costa Rica genera unos 10.000 empleos, equivalentes al 16,9% de los 59.000 colaboradores que tiene la compañía a escala global.