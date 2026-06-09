Sector de dispositivos médicos ante amenaza de aranceles: ‘Son cosas con las que tenemos que vivir’

El sector de dispositivos médicos en Costa Rica reúne a más de 100 empresas multinacionales, genera alrededor de 60.000 empleos directos y exportó bienes por un valor de $11.000 millones en el 2025.

La industria de dispositivos médicos, principal exportador de bienes de Costa Rica, planteó a La Nación su valoración sobre la política comercial impulsada por Estados Unidos.

Tras un año marcado por la imposición de aranceles y la amenaza de nuevas tarifas por distintas vías, el Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica (CRMDC, por sus siglas en inglés) mantiene una posición de calma, pese a que en el 2025 generó cerca de $11.000 millones en exportaciones, de las cuales el 66% tuvo como destino el mercado estadounidense.

Actualmente, este sector está bajo el alcance de una investigación comercial de Estados Unidos relacionada con temas de seguridad nacional, proceso que podría desembocar en nuevos aranceles.

Andrés Acuña, presidente del clúster, afirmó que se trata de una situación que afecta a numerosos países y no exclusivamente a Costa Rica.

“Son cosas con las que tenemos que vivir, no depende de nosotros esa investigación y si de repente hay aranceles, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo las cosas de la mejor forma posible”, recalcó Acuña.

El representante señaló que aunque el sector compite con otros países, Costa Rica conserva ventajas importantes, entre ellas la integración entre proveedores de materias primas y servicios, fabricantes y comercializadores.

Al escenario de incertidumbre por la investigación, se sumó un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), del 2 de junio pasado, en el que propone aplicar un arancel adicional del 12,5% a Costa Rica y otras 45 economías por importar bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

Andrés Acuña, presidente del Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica señaló que la industria mantendrá sus planes de crecimiento e inversión pese a las investigaciones comerciales y posibles aranceles de Estados Unidos. (Gustavo Ortega Campos /Gustavo Ortega Campos)

Gerardo Coto, vicepresidente del clúster, reconoció que el contexto representa un desafío para Costa Rica y para muchos otros países. Sin embargo, considera que la trayectoria y la reputación construidas por el sector colocan al país en una posición favorable.

Coto recordó que la investigación responde a una decisión del Gobierno estadounidense y que corresponde respetar la independencia del proceso.

“Dejemos que siga su proceso (la investigación), de nuestro lado nos compete mantener la mejor productividad para compensar esos factores adversos que no solo nosotros estamos enfrentando, hay muchísimos países que enfrentan la misma situación”, indicó.

Desde abril del 2025, Washington aplica aranceles a más de 140 socios comerciales, incluido Costa Rica. La medida continúa vigente bajo otro fundamento jurídico y, de momento, se extendería hasta julio próximo.

Acuña aseguró que la industria mantiene una trayectoria de crecimiento, respaldada por nuevas inversiones y ampliaciones de operaciones. No obstante, insistió en la necesidad de fortalecer el desarrollo del talento humano.

“Necesitamos gente que nos ayude a llevar adelante las empresas, por eso debemos ver cómo trabajamos entre nosotros y nos apoyamos con el gobierno para desarrollar el talento para que la industria siga creciendo”, refirió.

Más inversiones

La industria de dispositivos médicos acumula cuatro décadas de desarrollo en Costa Rica. Actualmente reúne a más de 100 empresas multinacionales y genera alrededor de 60.000 empleos directos.

Acuña aseguró que el país continuará atrayendo nuevas inversiones.

“Por supuesto que sí, tanto de inversiones de empresas que ya están acá (reinversiones) como empresas nuevas en diferentes sectores”, afirmó.

Uno de los segmentos con mayor dinamismo es el de ortopedia, que, según el vocero, registra un crecimiento acelerado.

“Nos espera muchísimo más y lo que queremos es seguir creciendo, contribuyendo, dando oportunidades de trabajo y salvar vidas, que es lo que hacemos. En la industria médica el paciente es lo primero y estamos aquí para proveer esas soluciones que van a cambiar la calidad de vida”, externó.

El presidente del clúster añadió que la competitividad futura del sector dependerá de la capacidad de evolucionar desde la manufactura tradicional hacia actividades de mayor valor agregado.

Sobre la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos, consideró que mientras más rápido avance su adopción, mayores serán los beneficios.

“Más que una amenaza es una enorme oportunidad, sobre todo si sabemos adaptarla y utilizarla a nuestro favor”, dijo en el marco del foro regional que reunió a esta industria organizado por Cinde.

La industria de dispositivos médicos exportó cerca de $11.000 millones en el 2025 y continúa apostando por nuevas inversiones, innovación y desarrollo de talento humano. (Gustavo Ortega Campos/Gustavo Ortega Campos)

Sobre el tipo de cambio

Consultado sobre la apreciación del colón frente al dólar, Acuña calificó la situación como un fenómeno coyuntural.

“Como en todo, existe un impacto, pero son de las cosas que necesitamos adaptarnos, el dólar fluctúa, es parte de una economía global”, manifestó.

Por su parte, Coto señaló que resulta de interés nacional garantizar condiciones competitivas para las compañías que operan en Costa Rica.

El vicepresidente del clúster explicó que la evolución del tipo de cambio puede generar ajustes en los planes empresariales, aunque enfatizó que el sector concentra sus esfuerzos en mejorar la productividad.

“El menester nuestro no es referirnos a políticas monetarias, nos enfocamos en ver cómo somos más productivos y podemos dar un mejor resultado”, expresó.

Gerardo Coto, vicepresidente del Clúster de Dispositivos Médicos, señaló que las investigaciones comerciales impulsadas por Estados Unidos afectan a múltiples economías y que la industria costarricense debe concentrarse en mantener altos niveles de productividad. (Gustavo Ortega Campos /Gustavo Ortega Campos)

La razón del éxito

Al analizar las razones que explican el crecimiento sostenido de la industria, Andrés Acuña destacó que la cultura de trabajo de los costarricenses ha sido un factor determinante. “La idiosincracia del tico” tiene mucho que ver, añadió.

Según explicó, esto se refleja en la colaboración que existe entre empresas del sector, incluso entre compañías que compiten directamente en el mercado, así como en la capacidad para garantizar altos estándares de calidad.

“Nos visitan otras empresas que quieren invertir y con muchísimo gusto les explicamos qué hacer y qué no hacer”, comentó.

También destacó que la mayoría de los gerentes generales de las compañías instaladas en el país son costarricenses.

Además, la interacción constante entre profesionales con décadas de experiencia ha permitido compartir conocimientos y adoptar mejores prácticas en toda la industria.

“No he visto ni un solo producto que se haya traído a Costa Rica que no se haya mejorado. Tenemos esa capacidad de un enfoque de hacer las cosas bien, y eso es algo que nos distingue en el mundo, eso ha sido parte del éxito”, destacó.

Para el presidente del clúster, quien tiene más de 25 años en esta industria, esto es una ventaja competitiva díficil de trasladar a los números.

“Tenemos la posibilidad de hacer las cosas díficiles muy bien y de manera más fácil, eso es lo que ha hecho la diferencia”, concluyó Acuña.