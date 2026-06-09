Economía

Sector de dispositivos médicos ante amenaza de aranceles: ‘Son cosas con las que tenemos que vivir’

Estados Unidos investiga el sector de dispositivos médicos por temas de seguridad nacional y podría aplicar aranceles. Esta industria es clave en Costa Rica con exportaciones anuales de $11.000 millones y 60.000 empleos directos.

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Por Gustavo Ortega Campos
El sector de dispositivos médicos en Costa Rica reúne a más de 100 empresas multinacionales, genera alrededor de 60.000 empleos directos y exportó bienes por un valor de $11.000 millones en el 2025. (Melissa Fernandez Silva/La Nación)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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