Estados Unidos justifica arancel de 12,5% propuesto para Costa Rica. Esto dice la investigación

Washington abrió una fase de consulta pública tras concluir que el país incumple normas vinculadas a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Estados Unidos reveló los resultados de las investigación sobre 60 economías, incluido Costa Rica, sobre la aplicación de la normativa para prohibir la importación de bienes elaborados por trabajo forzoso, lo que derivó en la propuesta de un arancel del 12,5% a las exportaciones del país.

A partir de los resultados, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició un periodo de consulta pública.

Costa Rica incumplió con la falta de medidas contra el comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso de acuerdo con el informe Actos, Políticas y Prácticas de Diversas Economías Relacionadas con la Omisión de Imponer y Aplicar Efectivamente una Prohibición a la Importación de Mercancías Producidas con Trabajo Forzoso.

El USTR determinó que Costa Rica ha omitido imponer y aplicar efectivamente una prohibición a la importación de bienes mediate trabajo forzoso.

“...los resultados de esta investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Costa Rica relacionados con la omisión de imponer y aplicar efectivamente una prohibición a la importación por trabajo forzoso son irrazonables y cargan o restringen el comercio de los EE. UU. “, señala el informe de 98 páginas que incluye los hallazgos en cada una de las 60 economías analizadas.

El informe incluye solo dos párrafos sobre los resultados de Costa Rica, extensión similar a la del resto de economías analizadas.

En Centroamérica, la tarifa del 12,5% también está propuesta para Honduras y Nicaragua. En el caso de Guatemala y El Salvador es del 10%, por contar con un acuerdo recíproco reciente con Estados Unidos.