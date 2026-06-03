Economía

Estados Unidos justifica arancel de 12,5% propuesto para Costa Rica. Esto dice la investigación

La propuesta de un arancel adicional del 12,5% surge de una investigación comercial estadounidense que involucra a 60 economías.

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Por Gustavo Ortega Campos
Aranceles Estados Unidos
Washington abrió una fase de consulta pública tras concluir que el país incumple normas vinculadas a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. (Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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