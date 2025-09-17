Ya se puede pagar con solo escanear un QR en Costa Rica

Comercios del BCR ahora permiten pagos QR con la app Zunify. No requiere cambiar datáfonos ni hacer inversiones adicionales.

Un nuevo método de pago ya está disponible en más de 25.000 comercios en Costa Rica. Se trata de la posibilidad de pagar escaneando un código QR directamente desde el datáfono, gracias a una tecnología desarrollada por Evertec y el Banco de Costa Rica (BCR).

La funcionalidad se habilita mediante la aplicación Zunify, que permite a los usuarios seleccionar cualquiera de sus cuentas bancarias registradas para realizar pagos sin necesidad de tarjetas físicas.

LEA MÁS: TSE abre tres plazas con salario de hasta más de ¢1,2 millones: vea requisitos y cómo aplicar

Los comercios afiliados al BCR ya cuentan con los datáfonos compatibles, lo que facilita una implementación sin inversiones adicionales ni cambios en el equipo existente.

Según la Evertec, la meta es que más de 25.000 negocios estén habilitados para este servicio antes de que finalice el cuarto trimestre de 2025.

El BCR informó que esta herramienta no implica ningún costo operativo adicional para los comercios.

Además, los negocios que utilicen esta solución podrán aprovechar el marketplace de Zunify, donde podrán ofrecer promociones, descuentos y programas de cashback a todos los usuarios de la aplicación, sin importar su tamaño o sector.

LEA MÁS: ‘Fintech’ ganan espacio en el Sinpe: el giro que propone el Banco Central