Ya se puede pagar con solo escanear un QR en Costa Rica

La aplicación Zunify permite pagar con cualquier cuenta bancaria escaneando un código QR desde el datáfono del comercio afiliado al BCR

Por Damián Arroyo C.
Comercios del BCR ahora permiten pagos QR con la app Zunify. No requiere cambiar datáfonos ni hacer inversiones adicionales.
Comercios del BCR ahora permiten pagos QR con la app Zunify. No requiere cambiar datáfonos ni hacer inversiones adicionales. (Canva/Canva)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

