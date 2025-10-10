Economía

Warner regresa con éxito en medio de rumores de posible compra

Warner Bros Discovery fue el primer estudio en alcanzar los $4.000 millones en la taquilla este año

Por AFP
El valor de las acciones de Warner Bros. Discovery se disparó en la bolsa tras informes de que Paramount Skydance presentaría una oferta de compra
En medio de rumores de compra, Warner Bros batió el récord de $4.000 millones en taquilla este año. (Shutterstock/Shutterstock)







