Warner regresa con éxito en medio de rumores de posible compra

En medio de rumores de compra, Warner Bros batió el récord de $4.000 millones en taquilla este año.

Los Angeles, Estados Unidos. En apenas seis meses, Warner Bros pasó de ser un gigante de Hollywood en crisis, a convertirse en el estudio más cotizado de la industria y, según se rumorea, en el blanco de una oferta de compra por $70.000 millones.

Con una serie de éxitos de taquilla como “Superman”, “Una película de Minecraft” y “Pecadores”, más la aclamada “Una batalla tras otra” (protagonizada por Leonardo DiCaprio), la división de cine de Warner Bros Discovery fue el primer estudio en alcanzar los $4.000 millones en la taquilla este año.

Es un giro dramático desde marzo, cuando Warner se tambaleaba por fracasos costosos como “Mickey 17” y la muy esperada “Guasón 2”.

“Hacemos nuestra parte”, dijo el jueves el codirector del estudio, Michael De Luca en una entrevista en la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles, descrita por la prensa especializada como una “vuelta triunfal”.

“Cuando las cosas van bien en el estudio, la moral está alta”, dijo.

Los reconocidos cinéfilos De Luca y su colega de estudio Pamela Abdy fueron fichados en 2022 del estudio MGM, un pequeño rival de Warner.

Este año se especulaba sobre la posible salida de ambos y que su director ejecutivo, David Zaslav, entrevistaba a potenciales reemplazos.

Pero esta semana, sus contratos fueron renovados.

“No podemos abordar la especulación y los rumores”, dijo Abdy.

“Lo único que puedo decir es que David, Mike y yo tenemos el privilegio de ver todas estas películas anticipadamente. Sabíamos lo que teníamos con los cineastas y con estas historias, y no veíamos la hora de que nuestras audiencias las vieran”, añadió.

LEA MÁS: Warner Bros demanda a gigante de la inteligencia artificial por usar sin permiso a ‘Batman’ y ‘Scooby Doo’

Éxitos de terror

Tras venir detrás de rivales como Disney y Universal, Warner lanzó nueve películas este año que debutaron en el primer lugar de la taquilla, más que cualquier otro estudio.

Entre ellas “La hora de la desaparición”, uno de los varios éxitos de terror de Warner este año, en momentos que el hasta hace poco exitoso género sufrió resultados decepcionantes en otros estudios.

Warner también destacó en el género con las nuevas entregas de las largas secuencias “Destino final” y “El conjuro”.

De Luca atribuyó el éxito a la incorporación de ideas “frescas e innovadoras”, como inyectar más humor en el sangriento universo de “Destino final”.

“Con franquicias viejas realmente tienes que innovar dentro del género”, dijo De Luca.

“No hubo llamadas telefónicas para ninguna de ellas. Ninguna tuvo um montón de ejecutivos en la sala pidiendo ‘exprime esa franquicia’”, agregó.

De Luca sostuvo que “las audiencias notan cuando algo no es prefabricado (...) tiene una razón de ser”.

Rumores de compra

El éxito repentino llega en un momento turbulento para la corporación madre Warner Bros Discovery.

La compañía es producto de una fusión con Discovery en 2022.

En junio, Zaslav anunció que separarían su emergente plataforma de streaming y las divisiones de cine de los menguantes canales de televisión.

Eso ahora está en duda en medio de un acuerdo potencialmente mayor.

En lo que sería el último y más sorprendente juego de las sillas musicales de Hollywood, Warner ha sido blanco de Paramount, recientemente adquirido por la familia multimillonaria del fundador de Oracle, Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo.

David Ellison, hijo de Larry y el nuevo director ejecutivo de Paramount, declinó comentar el jueves sobre la supuesta oferta, pero dijo que “hay muchas opciones en la mesa que pueden usarse en el futuro próximo”.

También defendió aumentar la producción para ofrecer “más películas, más series de televisión” a los consumidores.

“Siempre habrá especulación en nuestro negocio, estamos en una época de enorme disrupción”, dijo Abdy.

“No te puedes enfocar en eso”.