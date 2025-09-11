Acciones de Warner Bros se disparan más de 30% en Wall Street tras posible compra de Paramount

El valor de las acciones de Warner Bros. Discovery se disparó en la bolsa tras informes de que Paramount Skydance presentaría una oferta de compra.

Washington, Estados Unidos. El grupo de medios Warner Bros. Discovery se disparó en la Bolsa de Nueva York, este jueves, luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo.

Según el Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta para adquirir la mayoría de las acciones de Warner Bros.

En consecuencia, hacia las 6 p. m. GMT la acción del gigante del entretenimiento se dispararon un 31,74%, hasta alcanzar los 16,52 dólares. Paramount subió un 8,41 %, hasta los $16,38.