Walmart gestiona su primera estación de gasolina en Puerto Rico

Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Imagen con fines ilustrativos:

La multinacional Walmart mueve sus fichas para construir su primera gasolinera en Puerto Rico.

La primera estación de la megacadena ubicaría en el oeste de la isla y requiriría una inversión aproximada de $5 millones, específicamente en Mayagüez, según constató El Nuevo Día.

Las gestiones de Walmart están documentadas en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), donde según el expendiente del caso, el proyecto consta de una estación de combustible que contempla un edificio “a ser dedicado a estación de cobro”, 10 bombas de combustible con dos mangas y dos espacios de estacionamiento.

El dueño del proyecto, según se han tramitado los permisos, es Walmart Puerto Rico. En declaraciones escritas, la empresa confirmó los planes de establecer una gasolinera en el Kilómetro 149 de la PR-2, una de las carreteras principales de Puerto Rico que atraviesa el corazón comercial de la Sultana del Oeste.

Aclararon, sin embargo, que no podrían confirmar que la misma sería construida, pues está en proceso de permisos.

En planes un Sam’s Club

Según Walmart, la construcción de la gasolinera está dentro del proyecto que también contempla establecer allí un Sam’s Club, el almacén por membresía que pertenece a la cadena estadounidense.

Si la OGPe aprueba el proyecto, Walmart y su afiliada Sam’s Club incursionarán en el segmento de gasolineras en Puerto Rico, según lo hizo su competidor Costco en 2019. Entonces, el club de compras abrió su primera gasolinera, disponible solo para socios, en Carolina en el mes de diciembre.

Según los registros de El Nuevo Día, el club de compras comenzó el proceso para entrar en el segmento de gasolineras de Puerto Rico en el 2015. La propuesta resultó en una controversia legal que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“El permiso solicitado para Sam’s Club contempla la posibilidad de incluir una estación de gasolinera. No obstante, actualmente el proyecto se encuentra en las etapas correspondientes de evaluación y cumplimiento de requisitos, por lo que aún no es posible confirmar su construcción”, indicaron.

“La decisión final dependerá de diversos factores y variables que serán analizados una vez se cuente con las autorizaciones pertinentes”, añadieron.

¿En qué etapa están los permisos?

El expediente del proyecto tiene una veintena de permisos ya tramitados o autorizados y otros dos en espera de diversas autoridades.

Entre los permisos todavía pendientes de inspección, o de aprobación de alguna agencia, según el trámite público, figuran una consulta de construcción y una solicitud de recomendación para infraestructura de agua ante la consideración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El proceso de permisos comenzó en 2024. De los trámites que ya tienen luz verde, hay determinaciones de evaluación ambiental, recomendaciones de uso y una solicitud de recomendación arqueológica.

De la información disponible en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se desprende que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez aparece como vendedor de las tierras.

Según el documento, el lote se vendió en $2.1 millones en enero de 2023. El desarrollo, indicó la empresa en el informe de permisos, significará una inversión de otros $5 millones.

Según el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en Puerto Rico hay aproximadamente 1.149 estaciones de gasolina.

Bajo evaluación del municipio

El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos, informó por escrito que la semana pasada, el Departamento de Desarrollo Económico del ayuntamiento recibió una solicitud de recomendaciones y endoso por parte de Walmart Puerto Rico “para la posible construcción de un edificio destinado a la venta de gasolina en la carretera PR-2”.

“El municipio se encuentra en una etapa inicial de evaluación, por lo que resulta prematuro emitir determinaciones en torno a la consulta sobre la ubicación de este proyecto”, dijo por escrito a El Nuevo Día.

“Corresponde a la (OGPe) evaluar la Consulta de Construcción presentada por el desarrollador, así como llevar a cabo los procesos correspondientes, incluyendo la celebración de vistas públicas para garantizar la participación ciudadana”, añadió.

En la declaración del alcalde se agrega que “cualquier análisis se realizará de manera objetiva, transparente y en estricto cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables”.

Walmart en proceso de ampliar sus gasolineras

De acuerdo con medios especializados, Walmart reveló el año pasado sus planes de abrir o remodelar 45 estaciones de gasolina. La expectativa del minorista más grande del mundo era que para finales de 2025, tener unas 450 estaciones de gasolina operando en 34 estados de Estados Unidos.

Al momento, Walmart no tiene ninguna estación de gasolina en Puerto Rico. La información sobre los planes de Walmart apuntan a que sus gasolineras buscan ofrecer servicios y precios más económicos, al compararlos con otras gasolineras en la zona.

En su página corporativa, Walmart detalla que operan 56 unidades en la isla, lo que incluye seis tiendas Walmart, 12 Walmart Supercenters y siete Sam’s Club. Es el patrono privado más grande de la isla y tiene más de 13.500 empleados, o asociados, como les llama la marca.

Walmart abrió en Puerto Rico por primera vez en 1992 en Fajardo, donde continúan teniendo presencia destacada. Ese mismo año, abrió sus puertas el primer Sam’s Club, pero en Bayamón.

En Mayagüez, hay un Walmart ubicado en la Avenida Hostos, mientras en La Sultana del Oeste también opera un Sam’s Club en Western Plaza.