Economía

Walmart gestiona su primera estación de gasolina en Puerto Rico

La primera estación de la megacadena se ubicaría en el oeste de la isla y requiriría una inversión aproximada de $5 millones

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Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
SAN LEANDRO, CALIFORNIA - 9 DE ABRIL: Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Walmart está revisando sus estimaciones de ganancias del primer trimestre, ya que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump podrían afectar sus ganancias en el primer trimestre.
Vista de una tienda Walmart el 9 de abril de 2025 en San Leandro, California. Imagen con fines ilustrativos: (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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