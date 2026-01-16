La CEO de Walmart International dejará su cargo el próximo 31 de enero

Antes de incorporarse a Walmart International, McLay se desempeñó como presidenta y CEO de Sam’s Club U. S.

Kathryn McLay, presidenta y consejera delegada de Walmart International, dejará el próximo 31 de enero sus responsabilidades en la empresa, que desempeña desde setiembre de 2023, según informó la multinacional estadounidense, que espera anunciar “en breve” su sucesor en el cargo.

En este sentido, McLay permanecerá en la compañía durante el primer trimestre para garantizar una transición fluida.

Antes de incorporarse a Walmart International, McLay se desempeñó como presidenta y CEO de Sam’s Club U. S., una de las divisiones de negocio de Walmart, donde comenzó a trabajar en 2015.

“Ha sido un privilegio trabajar en Walmart durante la última década”, declaró McLay.

“Agradezco el impacto positivo que Kath ha tenido en nuestra gente y en nuestra empresa a lo largo de su década de servicio”, comentó Doug McMillon, presidente y consejero delegado de Walmart, quien también abandonará la multinacional a final de mes, después de más de una década al frente de Walmart.

El pasado mes de noviembre, el consejo de administración de Walmart eligió a John Furner, actual responsable del gigante de la distribución minorista en Estados Unidos, como próximo presidente y consejero delegado, a partir del 1.° de febrero de 2026.