Wall Street termina al alza y con doble récord, para el Dow Jones y S&P 500

La bolsa de Nueva York cerró al alza con fuerte apetito por activos estadounidenses, especialmente por empresas ligadas a la inteligencia artificial y los semiconductores.

Por AFP
Trabajadores de la Bolsa de Nueva York
El sector de inteligencia artificial volvió a encender el mercado bursátil estadounidense, llevando al Dow Jones y al S&P 500 a nuevos récords. (ANGELA WEISS/AFP)







