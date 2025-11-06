Economía

Wall Street cierra en rojo por caída de gigantes tecnológicos

Los inversionistas muestran cautela ante la ausencia de cifras oficiales y el freno de los gigantes tecnológicos que habían impulsado el auge bursátil.

EscucharEscuchar
Por AFP
Wall Street
Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas en Wall Street este 6 de noviembre ante crecientes dudas sobre sus valoraciones y los costos de la carrera por la IA. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Wall StreetGigantes tecnológicosDow JonesNasdaqS&P500
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.