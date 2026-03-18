Economía

Wall Street cierra a la baja preocupada por inflación

La combinación de petróleo caro e incertidumbre inflacionaria enfría el ánimo de los inversionistas en Nueva York.

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Por AFP
Operador de Citadel Securities observa gráficos del S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, con datos de mercado en múltiples pantallas.
Los mercados en Nueva York retrocedieron con fuerza en medio del repunte del crudo y señales prudentes de la Fed. (ANGELA WEISS/AFP)







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