Wall Street cierra a la baja preocupada por inflación

Los mercados en Nueva York retrocedieron con fuerza en medio del repunte del crudo y señales prudentes de la Fed.

Washington. La bolsa de Nueva York terminó con una fuerte caída el miércoles, lastrada por el aumento de los precios del petróleo a causa de la guerra en Oriente Medio y por la postura prudente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en materia de inflación.

El Dow Jones retrocedió un 1,63%, el índice Nasdaq perdió un 1,46% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 1,36%.

“Por ahora, nada parece que vaya a impulsar el mercado”, declaró a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers. “Los precios del petróleo han sido una fuente de volatilidad para los mercados bursátiles”.

“Hoy no es la excepción”, señala Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Los precios del petróleo repuntaron el miércoles, con el crudo Brent —la referencia mundial— subiendo más del 5% durante la sesión tras nuevos ataques a infraestructura energética iraní crítica.

“Es demasiado pronto para determinar la magnitud y la duración de los posibles efectos en la economía” de este conflicto iniciado a fines de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, afirmó el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En una reunión de su comité de política monetaria, la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios por segundo año consecutivo. "

Los funcionarios de la Fed estiman ahora que el aumento de precios en Estados Unidos podría alcanzar el 2,7% para finales de 2026. En diciembre, proyectaron una inflación del 2,4%.

Los inversores también se mostraron decepcionados por las débiles cifras de la inflación de precios al productor (IPP) en febrero en Estados Unidos, explicó Sosnick.

El índice subió un 0,7% intermensual, frente al 0,5% de enero.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió bruscamente hasta el 4,26% alrededor de las 20H15 GMT, en comparación con el 4,20% al cierre del día anterior.

Entre las acciones individuales, la cadena de grandes almacenes Macy’s ganó un 4,73%, hasta los $17,72.

El fabricante de artículos deportivos Lululemon Athletica (+3,84% a $165,39) ganó terreno tras anunciar el nombramiento de Chip Bergh, exdirector ejecutivo de Levi’s Jeans, a su consejo de administración.

Las acciones vinculadas al sector de las criptomonedas se vieron a su vez afectadas por el descenso del Bitcoin.