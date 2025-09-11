Economía

Wall Street alcanza máximos históricos por expectativa de recorte en tasas de interés

La Bolsa de Nueva York cerró con récords históricos este jueves 11 de setiembre. Descubra las razones detrás de la reacción en Wall Street

Por AFP
La gran mayoría de los actores del mercado consideran que la Fed bajará los tipos de interés un cuarto de punto en su próxima reunión, prevista para el 16 y 17 de septiembre (Shutterstock/Shutterstock)







Wall StreetRécordTasas de interésEstados Unidos
