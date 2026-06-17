Economía

Visitación turística en Costa Rica crece en primeros cinco meses de 2026

Según datos del ICT, entre enero y mayo de este año se contabilizaron un total de 1.390.842 llegadas por todas las vías

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Por Luis Enrique Brenes
Turismo
Del total de llegadas, el 55% —es decir, 827.614 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica. (ICT/Cortesía)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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