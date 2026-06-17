Visitación turística en Costa Rica crece en primeros cinco meses de 2026

Del total de llegadas, el 55% —es decir, 827.614 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica.

La llegada de turistas extranjeros a Costa Rica alcanzó las 1.390.842 personas por todas las vías de ingreso entre enero y mayo de este 2026, según la actualización más reciente de las cifras divulgadas este 20 de mayo por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La cifra representa un aumento de 8,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. El crecimiento mensual fue de 3,5%, mejorando en relación con el 1,3% registrado en abril pasado.

Del total de llegadas, el 55% —es decir, 827.614 turistas— llegó desde Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de viajeros hacia Costa Rica. Le siguió, de lejos, Canadá, que aportó 195.790 turistas y creció un 25,6% en relación con el mismo periodo de 2025.

Por región, la llegada de turistas provenientes de Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia Pacífico, el Caribe y Medio Oriente creció, mientras que los arribos desde Centroamérica y África disminuyeron.

Desde Europa, la segunda región más relevante después de América del Norte, llegaron 242.714 turistas, lo que representó un aumento del 7,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior. No obstante, las llegadas mensuales se redujeron en 6,1%.

La mayoría de los turistas europeos provino de Alemania, Francia y Reino Unido. También destacaron España y Países Bajos.

La principal vía de ingreso de los turistas fue la aérea: 1.390.842 viajeros llegaron por ese medio, lo que representó un aumento del 9,4% respecto a los primeros cinco meses del año pasado.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría recibió durante este lapso a 864.558 turistas, un crecimiento del 6,4% en los cinco primeros meses del año, de acuerdo con la información del ICT.

En tanto, el Aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió a 525.751 visitantes, lo que representa un crecimiento del 14,6% durante estos cinco primeros meses del año. La mayoría de los turistas que llegaron a esta terminal provino de Estados Unidos y Canadá.

Durante mayo se registró el arribo de 195.571 turistas por la vía aérea. Esto representa un aumento del 3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Por vía terrestre y fluvial (embarcaciones), llegaron a Costa Rica 106.842 turistas entre enero y mayo, lo que representa una reducción del 3,3% en comparación con el mismo período del año pasado.