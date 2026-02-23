Unión Europea suspenderá el acuerdo comercial con Estados Unidos tras fallo de Corte Suprema

El Parlamento Europeo frenó la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos debido al fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Donald Trump

Bruselas, Bélgica. El Parlamento Europeo suspenderá el lunes el procedimiento de aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense que invalida los aranceles de Donald Trump, indicaron varios representantes antes de una reunión extraordinaria sobre ese tema.

El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, había anunciado el domingo que propondría en esta reunión la suspensión de los trabajos sobre el acuerdo.

El lunes, representantes de los otros principales grupos políticos del Parlamento confirmaron a la AFP que apoyan la medida.

La eurodiputada Zeljana Zovko (PPE, derecha) explicó que apoya la suspensión del procedimiento, “mientras que la Comisión no haya clarificado con Estados Unidos las condiciones de los nuevos aranceles” anunciados por el presidente estadounidense.

La diputada alemana Anna Cavazzini de Los Verdes se declaró también favorable a la suspensión.

Y Karin Karlsbro, de los centristas de Renew, aseguró en X que “no podremos votar sobre el acuerdo mientras que el impacto de la decisión de la Corte Suprema no haya sido esclarecido”.

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento debe pronunciarse el martes sobre la aplicación de este acuerdo, antes de un voto de los eurodiputados en sesión plenaria prevista para el mes próximo.

Este procedimiento ya había sido suspendido en enero por el Parlamento, a causa de las amenazas de Trump de anexionar Groenlandia, y luego se relanzó tras el abandono de las intenciones sobre ese territorio danés.

El acuerdo, logrado el verano pasado tras intensas negociaciones entre Bruselas y Washington, logró limitar al 15 % los aranceles impuestos por Estados Unidos a la mayoría de los productos europeos, menos del 30 % que el presidente estadounidense había amenazado con aplicar.