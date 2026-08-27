Economía

Unión Europea exige a Meta proteger a los menores en Europa tras acuerdo en Estados Unidos

La compañía acordó en Estados Unidos nuevas restricciones para adolescentes, entre ellas un bloqueo nocturno y un límite de dos horas diarias de uso

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Por AFP

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La Unión Europea exige que Meta aplique en Europa medidas para proteger a menores tras el acuerdo alcanzado por la empresa en Estados Unidos. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







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