La Unión Europea pide a TikTok cambiar su interfaz ‘adictiva’

Si no lo hace, TikTok podría estar expuesta a una multa que puede alcanzar hasta el 6% de su cifra anual de negocios mundial

Por AFP
(FILES) This illustration picture taken on May 27, 2020 in Paris shows the logo of the social network application Tik Tok on the screen of a phone. TikTok will "go dark" in the United States on Sunday unless the government gives clear assurances that service providers won't be held liable for breaking a law banning the video-sharing platform, it said January 17.
Un responsable europeo dijo que TikTok reconoce los riesgos adictivos de su aplicación y “evalúa sus riesgos”, pero eso es insuficiente, según las leyes europeas. (MARTIN BUREAU/AFP)







AFP

