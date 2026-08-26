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Meta acepta pagar histórica suma de $16.700 millones a estados de EE.UU. en caso de adicción de menores a redes

Empresa de Facebook e Instagram acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos

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Por AFP
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Meta amplía su modelo de negocio con suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecen beneficios exclusivos y nuevas herramientas.
Meta amplía su modelo de negocio con suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecen beneficios exclusivos y nuevas herramientas. (ChatGPT /Generada con IA)







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