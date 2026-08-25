Economía

Juicio contra Meta: testigos alegan que herramientas de seguridad para adolescentes eran ineficaces

Exempleados de la compañía declararon en un juicio que funciones como ‘Tómate un descanso’ y ‘Modo silencioso’ tenían tasas de adopción muy bajas

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Por AFP
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Instagram permite controlar si Meta AI puede reutilizar fotografías y audios públicos. Estos son los pasos para modificar esa configuración.
Meta enfrenta un juicio en Estados Unidos donde 29 estados la acusan de ocultar los riesgos de Instagram para adolescentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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