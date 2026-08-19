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Algunas herramientas de seguridad de Meta estaban ‘diseñadas para fallar’, dice exempleado en juicio en Estados Unidos

Un exempleado de Meta afirmó en un juicio en EE. UU. que las herramientas de seguridad estaban diseñadas para fallar

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Por AFP
Una coalición de estados estadounidenses reclama alrededor de $200.000 millones en daños a Meta, a la que acusa de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para generar adicción en los niños.
Una coalición de estados estadounidenses reclama alrededor de $200.000 millones en daños a Meta, a la que acusa de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para generar adicción en los niños. (GODOFREDO A. VASQUEZ/AFP)







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