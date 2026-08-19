Algunas herramientas de seguridad de Meta estaban ‘diseñadas para fallar’, dice exempleado en juicio en Estados Unidos

Una coalición de estados estadounidenses reclama alrededor de $200.000 millones en daños a Meta, a la que acusa de diseñar deliberadamente Facebook e Instagram para generar adicción en los niños.

Oakland, Estados Unidos. Un exempleado de Meta testificó el miércoles que algunas herramientas de seguridad de Facebook e Instagram estaban “diseñadas para fallar”, contradiciendo la defensa de la compañía durante el segundo día del juicio por presunta adicción a las redes sociales entre menores en Estados Unidos.

El exdirector de ingeniería de Meta Arturo Bejar es el primer testigo en subir al estrado para este litigio que se prevé dure alrededor de seis semanas.

La empresa se defiende de las acusaciones impulsadas por una coalición de estados, que acusan a Meta de diseñar deliberadamente sus productos para hacer adictos a los niños y recopilar sus datos mientras ocultaban la verdad al público.

Una derrota en el juicio para el gigante de las redes sociales podría suponerle una multa de 200.000 millones de dólares, obligarla a realizar cambios fundamentales en su modelo de negocio y provocar un fuerte impacto en toda la industria.

Meta no niega que algunos usuarios, incluidos adolescentes, tengan experiencias negativas con sus dos principales aplicaciones. Sin embargo, la compañía sostiene que creó funciones para reducir los riesgos.

“No cabe duda de que Meta ha reconocido que las personas pueden tener dificultades con su uso de las redes sociales y ha tratado de desarrollar herramientas para ayudarlas”, dijo el martes el abogado de Meta Paul Schmidt durante los alegatos iniciales del juicio.

Sin embargo, Meta hizo que algunas de esas herramientas fueran opcionales. Eso significa que los usuarios tenían que activarlas por su propia cuenta, incluida una función lanzada en 2021 llamada “Take a Break” (Tómate un descanso), que permite a los usuarios configurar recordatorios para hacer pausas mientras usan Instagram.

“En mi experiencia, ‘Take a Break’ es una función diseñada para fallar”, declaró Bejar durante el segundo día de audiencias.

Bejar ha argumentado que la empresa priorizó las ganancias por encima de la seguridad al alentar a los usuarios a pasar cada vez más tiempo en Facebook e Instagram.

Esa estrategia llevó a decisiones como hacer que las funciones de seguridad fueran opcionales, incluidas herramientas diseñadas para combatir el desplazamiento infinito (“scroll”) o limitar las notificaciones atractivas.

“Las notificaciones se crean y diseñan para traer de vuelta a la gente, de modo que pasen más tiempo y generen más ingresos. No están diseñadas para la salud mental... ni para la seguridad de la persona”, señaló Bejar el miércoles.

Días antes del juicio, Meta intentó impedir que Bejar testificara, una medida que el juez rechazó.

El caso de las tabacaleras

Los expertos ven en este juicio algunos paralelismos con un acuerdo de hace tres décadas entre docenas de estados de Estados Unidos y las empresas tabacaleras.

Las autoridades demandaron a cuatro grandes empresas tabacaleras por minimizar los efectos nocivos de sus productos para la salud y lograron un acuerdo histórico en 1998 que incluía sanciones económicas y cambios en la comercialización de los productos.

De forma similar, decenas de estados vuelven a intervenir donde “el Congreso no actuó”, dijo el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, el martes por la tarde.

Los casos del tabaco y de las redes sociales implican ambos “salud pública y, en algunos casos, mercadeo dirigido a los menores que perjudica a los niños”, agregó Weiser.

En los alegatos iniciales del martes, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, presentó el modelo de negocio de Meta para “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”.

Meta “se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores”, afirmó la fiscal.

El fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, figuran entre los testigos estrella que se espera que declaren, según documentos judiciales.

Sin embargo, durante una rueda de prensa el martes por la tarde, el fiscal general de California, Rob Bonta, se negó a confirmar si Zuckerberg sería llamado a testificar.

Antes de que comenzara el juicio, la empresa negó las acusaciones, insistiendo en que había trabajado con padres, expertos y fuerzas del orden para incorporar protecciones para los niños.