Economía

Meta afronta un nuevo juicio en California por sus redes sociales

Mark Zuckerberg figura entre los testigos clave que la fiscalía tiene previsto interrogar antes de finales de setiembre

EscucharEscuchar
Por AFP
META
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey solicitan una larga lista de restricciones al funcionamiento de Instagram y Facebook para menores. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetaRedes socialesJuicio de MetaMark Zuckerberg
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.