Economía

Una empresa danesa elimina jefaturas para mejorar el rendimiento

Dinamarca y otros países nórdicos han defendido los modelos sociales igualitarios y empresas sin divisiones de autoridad

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Por AFP
Clever
Una estación de carga de la empresa danesa Clever en Borgergade, Copenhague. La empresa danesa Clever está probando algo que considera realmente ingenioso: ha eliminado los jefes para fomentar la creatividad y mejorar el rendimiento del equipo. (LISELOTTE SABROE/AFP)







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