Estas son las mejores empresas para trabajar en Centroamérica en 2026: ranking por país

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El ranking 2026 identifica a las empresas con mejor ambiente laboral en cinco países de Centroamérica, con altos niveles de confianza y cultura organizacional.

Un total de 65 organizaciones integran el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica 2026, según el más reciente estudio presentado por Great Place To Work® Caribe & Centroamérica en El Salvador.

Según el estudio, estas empresas destacan por culturas organizacionales basadas en confianza, equidad y sentido de pertenencia, elementos que, según la firma, impulsan mejores resultados y experiencias laborales.

El estudio recoge la opinión de cerca de 62.000 colaboradores en la región. Además, forma parte de un análisis más amplio que impactó a más de 200.000 trabajadores en 16 países durante el último año.

Empresas líderes por país en Centroamérica

El Salvador

El ranking ubica a compañías de diversos sectores, con presencia de firmas globales y actores locales:

Autofácil, S.A. de C.V. DHL RSM US-El Salvador FEDECREDITO Distribuidora Salvadoreña S.A. de C.V. PedidosYa TP The AES Corporation Excel Automotriz Nauterra

Guatemala

El listado guatemalteco es uno de los más amplios de la región:

Grupo Financiero Bantrab DHL Grupo Distelsa Carrofácil Guatemala PedidosYa Tendencia, S.A. Integro Fundación Génesis Empresarial Aseguradora de los Trabajadores S.A. Spectrum de Guatemala The Friendship Bridge Copecom TP GBM Eurofarma Centroamérica

Honduras

En este país destacan empresas del sector servicios y retail:

TP Diunsa Vesta Customs S.A. de C.V. Coats Honduras DHL

Costa Rica

Costa Rica concentra uno de los listados más robustos, con fuerte presencia de multinacionales:

Cisco World Wide Technology Experian AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence DHL Aeris Holding CR TransUnion Global Capability Center Costa Rica Limitada AstraZeneca CAMCAR Centro de Convenciones de Costa Rica Cloudera ServiceNow Novacomp Bacardi Sentinel Nacascolo Holdings Thomson Reuters Costa Rica Servicios S.A. Tradestation 3M Global Service Center Costa Rica Marriott International Agencia Datsun

Panamá

El país canalero reúne empresas del sector financiero, energético y turismo:

Hilton Inteligo Bank Ltd DHL PedidosYa ENSA The AES Corporation Marriott International APC Experian Hilti Regional Services S.A. The Buenaventura Golf & Beach Resort

¿Qué es Great Place To Work?

Great Place To Work es una firma global especializada en cultura organizacional y desde 1992 analiza la experiencia de millones de colaboradores en el mundo para definir qué caracteriza a un excelente lugar de trabajo.

La organización basa su enfoque en la confianza dentro de las empresas. Además, asesora a compañías para mejorar sus prácticas laborales y resultados de negocio.

¿Cómo se realiza el estudio?

El ranking se construye a partir de una evaluación directa de los colaboradores. En esta edición, participaron cerca de 62.000 personas en las organizaciones reconocidas.

Las empresas deben superar un 70% en el Trust Index, una herramienta que mide la confianza en el ambiente laboral.

Además, completan dos evaluaciones adicionales: Culture Brief y Culture Audit, que analizan prácticas internas, liderazgo y gestión del talento.

El informe señala que el Trust Index en Costa Rica alcanza un 86%, muy cercano al promedio regional de 87%.

La diferencia entre países centroamericanos es mínima. El estudio registra una variación de apenas 2 puntos porcentuales.

Según el estudio las empresas costarricenses destacan en áreas como Justicia con 93%, Imagen Corporativa con 91% y Equipo con 90%.

El análisis identifica oportunidades en Colaboración (82%), Equidad (82%) e Imparcialidad (77%).