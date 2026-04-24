Economía

Estas son las mejores empresas para trabajar en Centroamérica en 2026: ranking por país

65 empresas destacan en Centroamérica por su cultura laboral basada en confianza, según el más reciente estudio regional de Great Place To Work

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Por Damián Arroyo C.
El ranking 2026 identifica a las empresas con mejor ambiente laboral en cinco países de Centroamérica, con altos niveles de confianza y cultura organizacional.
El ranking 2026 identifica a las empresas con mejor ambiente laboral en cinco países de Centroamérica, con altos niveles de confianza y cultura organizacional. (Canva Stock/Yan Krukau de Pexels / ArtistGNDphotography de Getty Images)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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