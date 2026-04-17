Economía

Estas son las 20 mejores empresas para trabajar en Costa Rica en 2026, según Great Place To Work

El ranking regional se construye con encuestas a colaboradores y ubica a 20 empresas en Costa Rica con altos niveles de confianza

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Por Damián Arroyo C.
Colaboradores de DHL Express Costa Rica destacan en entornos laborales basados en confianza y cultura organizacional, según el ranking 2026 de Great Place To Work. Fotos: Mayela López (Mayela López)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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