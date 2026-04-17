Estas son las 20 mejores empresas para trabajar en Costa Rica en 2026, según Great Place To Work

Colaboradores de DHL Express Costa Rica destacan en entornos laborales basados en confianza y cultura organizacional, según el ranking 2026 de Great Place To Work. Fotos: Mayela López

Costa Rica posiciona a 20 empresas en el ranking regional de Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica 2026, elaborado por Great Place To Work.

El listado se presentó este 17 de abril en San Salvador, El Salvador y reconoce a 65 empresas que impulsan culturas organizacionales sólidas en la región.

Listado de las mejores empresas para trabajar en Costa Rica

El ranking incluye a las siguientes compañías:

Cisco

World Wide Technology

Experian

AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence

DHL

Aeris Holding CR

Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada

Astrazeneca CAMCAR

Centro de Convenciones de Costa Rica

Cloudera

ServiceNow

Novacomp

Bacardi

SENTINEL

NACASCOLO HOLDINGS

Thomson Reuters Costa Rica Servicios S.A.

Tradestation

3M Global Service Center Costa Rica

Marriott International

Agencia Datsun

¿Qué es Great Place To Work?

Great Place To Work es una firma global especializada en cultura organizacional y desde 1992 analiza la experiencia de millones de colaboradores en el mundo para definir qué caracteriza a un excelente lugar de trabajo.

La organización basa su enfoque en la confianza dentro de las empresas. Además, asesora a compañías para mejorar sus prácticas laborales y resultados de negocio.

¿Cómo se realiza el estudio?

El ranking se construye a partir de una evaluación directa de los colaboradores. En esta edición, participaron cerca de 62.000 personas en las organizaciones reconocidas.

Las empresas deben superar un 70% en el Trust Index, una herramienta que mide la confianza en el ambiente laboral.

Además, completan dos evaluaciones adicionales: Culture Brief y Culture Audit, que analizan prácticas internas, liderazgo y gestión del talento.

El informe señala que el Trust Index en Costa Rica alcanza un 86%, muy cercano al promedio regional de 87%.

La diferencia entre países centroamericanos es mínima. El estudio registra una variación de apenas 2 puntos porcentuales.

Según el estudio las empresas costarricenses destacan en áreas como Justicia con 93%, Imagen Corporativa con 91% y Equipo con 90%.

El análisis identifica oportunidades en Colaboración (82%), Equidad (82%) e Imparcialidad (77%).