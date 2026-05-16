Economía

Estas son las empresas con mejor reputación en Centroamérica y República Dominicana, según el ranking Merco

Una nueva lista regional mostró cuáles compañías destacaron por su reputación, sostenibilidad y confianza entre consumidores y líderes empresariales en Centroamérica y República Dominicana

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Por Silvia Ureña Corrales
El ranking 2026 identifica a las empresas con mejor ambiente laboral en cinco países de Centroamérica, con altos niveles de confianza y cultura organizacional.
Nestlé ocupó el primer lugar en reputación y ESG en Centroamérica y República Dominicana, según el ranking regional Merco 2025. (Canva Stock/Yan Krukau de Pexels / ArtistGNDphotography de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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