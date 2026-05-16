Estas son las empresas con mejor reputación en Centroamérica y República Dominicana, según el ranking Merco

Nestlé ocupó el primer lugar en reputación y ESG en Centroamérica y República Dominicana, según el ranking regional Merco 2025.

La reputación corporativa y las estrategias de sostenibilidad toman cada vez más relevancia en la región, en medio de consumidores más exigentes y empresas que buscan fortalecer su imagen ante clientes e inversionistas. En ese contexto, Merco presentó una nueva edición de su medición regional sobre reputación empresarial y criterios ESG en Centroamérica y República Dominicana.

Nestlé encabezó el ranking regional de empresas con mejor reputación corporativa y desempeño en criterios ESG en Centroamérica y República Dominicana, según la edición 2025 del monitor Merco Empresas y ESG. La medición se presentó este 16 de mayo durante el II Foro Regional de Reputación Corporativa realizado en Santo Domingo.

El estudio ubicó a AB-InBev en el segundo lugar y a BAC en la tercera posición dentro de la clasificación general de reputación empresarial. También aparecen en el top 10 Coca-Cola, Claro, PriceSmart, Walmart Centroamérica, Unilever, Grupo Bimbo y McDonald’s.

Nestlé, AB-InBev, BAC y Coca-Cola lideran ranking regional de reputación empresarial y sostenibilidad ESG. (Archivo /Archivo)

En la categoría de empresas más responsables en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), Nestlé volvió a ocupar el primer lugar. AB-InBev quedó en la segunda posición y BAC en la tercera. El listado lo completan PriceSmart, Coca-Cola, Grupo Bimbo, McDonald’s, Claro, Walmart Centroamérica y Unilever.

El encuentro reunió a cerca de 120 líderes empresariales y especialistas en reputación corporativa de la región. Durante la actividad se destacó la importancia de la sostenibilidad empresarial y la gestión reputacional como herramientas para fortalecer la relación de las compañías con clientes y grupos de interés.

Merco indicó que la evaluación regional fue desarrollada por la firma Análisis e Investigación y revisada de manera independiente por KPMG. La metodología incluye 15 evaluaciones multistakeholder y se aplica en 20 países.

El monitor Merco opera en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Además de la reputación corporativa, desarrolla mediciones relacionadas con talento, consumo, liderazgo, salud y responsabilidad corporativa.