Un detector de metales descubre un enorme tesoro de monedas del siglo XVII en Polonia

Tesoro de monedas de los siglos XVII y XVIII fue descubierto en Polonia. Incluye piezas de cobre y plata acuñadas entre 1650 y 1657.

Un tesoro de aproximadamente 5.000 monedas antiguas fue descubierto en un campo ubicado en Polonia. El hallazgo se logró gracias al uso de un detector de metales y fue reportado por el Conservador de Monumentos de la Voivodia de Lublin.

Las monedas, en su mayoría de cobre, fueron acuñadas entre los años 1650 y 1657, durante el gobierno del rey Jan II Kazimierz, quien lideró el país entre 1648 y 1668.

La colección incluye ejemplares conocidos como “boratynki”, nombre que hace referencia a Tito Livio, quien participó en su acuñación.

También se recuperaron 29 monedas de plata, entre ellas piezas de seis grosz acuñadas bajo el mismo monarca, así como ejemplares de otras épocas y regiones.

Entre estas últimas figuran monedas emitidas bajo los reinados de Juan III Sobieski, Leopoldo I, Joaquim VIII, así como de Cristiano de Woloski y Federico Guillermo de Brandeburgo.

Los arqueólogos consideran que este conjunto de monedas fue enterrado a comienzos del siglo XVIII, ya que en su entorno se encontraron restos de tejidos descompuestos, lo que sugiere que las piezas fueron escondidas en una bolsa de lona.

El responsable del descubrimiento fue Grzegorz Panek, miembro de la Asociación Histórica y de Exploración de Hrubieszów. Tras el hallazgo, notificó al Escritorio de Conservación de Zamość y al Museo de Hrubieszów, lo que permitió la movilización de una inspección arqueológica en el área. Sin embargo, no se encontraron más artefactos adicionales.

Las monedas fueron trasladadas al Museo de Hrubieszów, donde se someterán a un proceso de análisis y conservación antes de ser exhibidas al público.

