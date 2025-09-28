Economía

Un detector de metales descubre un enorme tesoro de monedas del siglo XVII en Polonia

Hallan más de 5.000 monedas enterradas del siglo XVII en un campo de Polonia. El tesoro fue escondido durante el reinado de Jan II Kazimierz

Por O Globo / Brasil / GDA
Tesoro de monedas de los siglos XVII y XVIII fue descubierto en Polonia. Incluye piezas de cobre y plata acuñadas entre 1650 y 1657.
Tesoro de monedas de los siglos XVII y XVIII fue descubierto en Polonia. Incluye piezas de cobre y plata acuñadas entre 1650 y 1657. (Conservador de Monumentos del Voivodato de Lublin/Conservador de Monumentos del Voivodato de Lublin)







