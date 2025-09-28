Ciencia

Así se ve el océano desde el caparazón de una tortuga: el video que reveló su comportamiento

Investigadores en Australia registraron con cámaras la rutina de tortugas marinas, revelando cómo cambian de aguas costeras a profundas para alimentarse y descansar

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio captó el comportamiento de tortugas marinas usando cámaras y GPS, revelando cómo usan distintos hábitats para alimentarse y descansar.
Estudio captó el comportamiento de tortugas marinas usando cámaras y GPS, revelando cómo usan distintos hábitats para alimentarse y descansar. (Department of biodiversity, conservation and attractions/Department of biodiversity, conservation and attractions)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTortugaAustralia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.