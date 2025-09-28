Así se ve el océano desde el caparazón de una tortuga: el video que reveló su comportamiento

Estudio captó el comportamiento de tortugas marinas usando cámaras y GPS, revelando cómo usan distintos hábitats para alimentarse y descansar.

Un grupo de investigadores en Australia logró captar imágenes inéditas del entorno natural y las rutinas de tortugas marinas de la especie Natator depressus, conocidas como tortugas marinas australianas, que habitan cerca de la ciudad de Broome.

El equipo instaló sensores de movimiento, dispositivos de GPS y cámaras de video en el caparazón de más de 80 ejemplares. Gracias a esta tecnología, documentaron los hábitats de alimentación y descanso de estos animales, una especie endémica de aguas someras.

Las grabaciones muestran el cambio de ambientes que experimentan las tortugas, al pasar de aguas poco profundas a zonas más profundas, según sus necesidades de alimentación o reposo.

Un seguimiento de más de ocho años

Este hallazgo forma parte de un estudio desarrollado durante más de ocho años en la bahía de Roebuck, en conjunto entre la Universidad Murdoch y el Departamento de Biodiversidad, Conservación y Atrações (DBCA) de Australia Occidental. La investigación fue publicada el 12 de setiembre en la revista científica Ecological Applications.

Los científicos determinaron que estas tortugas se alimentan principalmente en zonas costeras poco profundas, mientras que los periodos de descanso ocurren en aguas más profundas y alejadas de la costa.

Información clave para la conservación

Los investigadores destacaron que al identificar con precisión los sitios y condiciones ambientales donde las tortugas realizan sus principales actividades, se pueden diseñar estrategias más efectivas para su protección y conservación.

Aunque muchas de las áreas analizadas ya forman parte del Parque Marino Yawuru Nagulagun de la bahía de Roebuck, este estudio ofrece información más detallada para una gestión ambiental más precisa.

Los especialistas indicaron que el análisis de factores como las mareas, la profundidad y las corrientes permitió entender mejor los patrones de comportamiento. Esta información puede guiar acciones de manejo que integren tanto a instituciones gubernamentales como a entidades privadas.

El DBCA destacó que esta es la primera vez que se realiza un mapeo detallado de este tipo para una especie marina, lo que representa un avance significativo en la protección de la biodiversidad.

