Ciencia

Nace en zoológico europeo un guacamayo azul de Brasil, extinto hace 25 años

Un parque en Bélgica reportó el nacimiento de un guacamayo de Spix, especie extinta desde hace 25 años, como parte de un programa internacional de conservación

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El primer nacimiento en cautiverio del guacamayo de Spix en Pairi Daiza impulsa un ambicioso proyecto de conservación global.
El primer nacimiento en cautiverio del guacamayo de Spix en Pairi Daiza impulsa un ambicioso proyecto de conservación global. (Pairi Daiza/Pairi Daiza)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCguacamayo azulguacamayo de SpixBélgica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.