Nace en zoológico europeo un guacamayo azul de Brasil, extinto hace 25 años

El primer nacimiento en cautiverio del guacamayo de Spix en Pairi Daiza impulsa un ambicioso proyecto de conservación global.

El 21 de setiembre, el parque Pairi Daiza en Bélgica reportó el nacimiento de un guacamayo de Spix, especie declarada extinta en la naturaleza desde hace 25 años.

Este ejemplar nació en el Centro de Conservación de Especies de Aves en Peligro de Extinción del parque, luego de que los cien intentos anteriores con huevos no resultaran fértiles.

El guacamayo de Spix es un ave originaria de Brasil que alcanzó notoriedad internacional gracias a la película animada Río, donde el personaje Blu representa esta especie.

Según el parque, el ave nació con 13 gramos de peso y en cuestión de días superó los 30 gramos. Recibe alimentación manual cada dos horas. Su estado sigue siendo frágil, por lo que cada intervención resulta crucial para su desarrollo.

Aunque permanece fuera del alcance del público, este nacimiento representa un avance significativo en los esfuerzos de conservación.

El proyecto forma parte de una iniciativa internacional liderada por la Fundación Pairi Daiza, el Zoológico de São Paulo y autoridades brasileñas.

El nuevo ejemplar se convierte en un eslabón esencial en los esfuerzos para restaurar la población de esta especie, extinta en su hábitat.

