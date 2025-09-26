Ciencia

6 curiosidades sobre los colibríes que debe saber

Un investigador revela las habilidades más sorprendentes de esta pequeña ave, admirada por su color y agilidad

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Un experto en colibríes explica seis datos sobre su vuelo, corazón, cerebro, velocidad, alimentación y esperanza de vida
Un experto en colibríes explica seis datos sobre su vuelo, corazón, cerebro, velocidad, alimentación y esperanza de vida (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaColibrí
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.