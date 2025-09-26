6 curiosidades sobre los colibríes que debe saber

Un experto en colibríes explica seis datos sobre su vuelo, corazón, cerebro, velocidad, alimentación y esperanza de vida

Pocas aves generan tanta fascinación como el colibrí. Su tamaño diminuto y su vuelo suspendido esconden secretos que sorprenden incluso a los científicos.

Estas criaturas recorren jardines, selvas y balcones con una energía inagotable. Aunque parezcan frágiles, poseen habilidades únicas que las convierten en un fenómeno de la naturaleza.

A continuación se explican seis curiosidades sobre los colibríes, según Jorge Schondube, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM de México.

1. Pueden volar hacia atrás

Los colibríes son las únicas aves capaces de volar en reversa. También pueden mantenerse suspendidos en el aire, como si flotaran en un punto fijo. Este tipo de vuelo, similar al de una mosca, llamó la atención de los primeros europeos que los observaron. Por esa razón los denominaron “pájaros mosca”.

LEA MÁS: Sin combustible ni electricidad: ingeniero crea una bicicleta impulsada con motor de 200 años

Un experto en colibríes explica seis datos sobre su vuelo, corazón, cerebro, velocidad, alimentación y esperanza de vida.

2. Su velocidad supera los 100 km/h

Cuando vuelan hacia adelante, los colibríes pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Sin embargo, durante sus rituales de cortejo, algunos machos suben en línea recta y luego descienden en picada a velocidades que superan los 120 o incluso 130 kilómetros por hora.

Según Schondube, este comportamiento demuestra lo sorprendente que puede ser una ave tan pequeña en términos de velocidad.

3. Beben tanto néctar como su propio peso

Un colibrí puede consumir diariamente una cantidad de néctar igual a su peso corporal. Si pesa 5 gramos, necesitará alrededor de 5 mililitros de néctar. Debido a que cada flor ofrece una cantidad mínima, el ave debe visitar muchas durante el día.

Schondube explicó que esta alta demanda energética obliga al colibrí a mantenerse en constante movimiento entre las flores.

Un investigador revela las habilidades más sorprendentes de esta pequeña ave, admirada por su color y agilidad. (Rafael Pacheco Granados)

4. Tienen un corazón fuera de proporción

El corazón del colibrí es más grande de lo esperado para su tamaño corporal. Este órgano permite bombear sangre con rapidez para satisfacer las altas demandas de oxígeno que requiere su actividad.

Schondube indicó que este tamaño inusual se debe al ritmo de vida acelerado de la especie, lo que exige un corazón fuerte y eficiente.

5. Su cerebro es más grande que el promedio

De acuerdo con Schondube, el cerebro del colibrí es casi el doble de grande en proporción al cuerpo en comparación con otros animales de su tamaño. Este rasgo le permite desarrollar una memoria excepcional.

Los colibríes recuerdan rutas migratorias desde Alaska hasta México. También identifican flores que ya visitaron, aquellas que están por florecer y las que producen más néctar.

6. Pueden vivir más de 15 años

Aunque muchas aves pequeñas tienen una vida corta, los colibríes presentan una excepción. Algunos registros indican que pueden vivir hasta 12 años, pero investigaciones realizadas por Jorge Schondube han documentado casos de colibríes que alcanzaron hasta los 18 años de edad.

Este hallazgo convierte al colibrí en una de las aves pequeñas más longevas conocidas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.