No usa combustible y tampoco electricidad: ingeniero crea una ‘bicicleta’ impulsada con motor de 200 años

Un motor creado en 1816 permitió a un ingeniero construir un vehículo que sorprende por su eficiencia

Por El Comercio / Perú / GDA
Un youtuber diseñó una bicicleta que se mueve gracias a un motor térmico de 1816. No usa ni electricidad ni combustibles fósiles.
Un youtuber diseñó una bicicleta que se mueve gracias a un motor térmico de 1816. No usa ni electricidad ni combustibles fósiles. (YouTube/Tom Stanton)







