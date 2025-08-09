Sucesos

OIJ captura en Tortuguero a tres sujetos por destazar tortugas en peligro de extinción

Sujetos también extrajeron madera de Parque Nacional Tortuguero

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Una tortuga verde (Chelonia mydas) cerca de la isla Gorgona frente a la costa suroeste de Colombia, el 2 de diciembre de 2021. Estos animales arriban en miles a Costa Rica a desovar. Fotografía:
Una tortuga verde (Chelonia mydas) cerca de la isla Gorgona frente a la costa suroeste de Colombia, el 2 de diciembre de 2021. Estos animales arriban en miles a Costa Rica a desovar. Fotografía: (LUIS ROBAYO/AFP)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

