Extraño video capta inédito apareamiento múltiple entre tres tiburones leopardo en el Pacífico Sur

Un investigador de Queensland documenta por primera vez la copulación sucesiva de dos tiburones leopardo machos con una hembra.

Un video captado en las profundidades del Pacífico Sur documentó por primera vez el apareamiento simultáneo de dos machos de tiburón leopardo con una sola hembra.

El suceso ocurrió en aguas cristalinas de Nueva Caledonia y fue registrado por Hugo Lassauce, biólogo marino de la Universidad de la Sunshine Coast (UniSC), en Australia.

Este evento se dio durante un programa de monitoreo del Aquarium des Lagons.

Lassauce realizó inmersiones semanales durante un año en un punto ubicado a 15 kilómetros de la costa.

En una de esas ocasiones, observó a una hembra acompañada por dos machos, todos de aproximadamente 2,3 metros de longitud, descansando sobre el lecho marino.

El primer macho copuló durante 63 segundos. Al separarse, el segundo macho tomó su lugar y finalizó la cópula en 47 segundos.

Según el investigador, ambos machos permanecieron inmóviles tras el acto, mientras que la hembra continuó nadando activamente. El video completo fue publicado junto con un estudio el 18 de setiembre en la revista Journal of Ethology.

Lassauce afirmó que nunca había observado este comportamiento reproductivo en ejemplares silvestres de tiburón leopardo.

De acuerdo con Christine Dudgeon, investigadora de la UniSC y coautora del estudio, los tiburones leopardo enfrentan amenazas severas fuera de Australia, incluso en regiones donde aún presentan poblaciones saludables.

Entre los riesgos más relevantes se encuentra la pesca intensiva, tanto por sus aletas como por el uso de su piel para decorar yates de lujo, según detalló la experta.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica como una especie “En Peligro” en su Lista Roja.

Esta categoría se debe a la drástica reducción poblacional en las últimas décadas, provocada por pesca excesiva, redes de arrastre y emalhe, comercio de aceite de hígado, consumo humano y degradación de hábitats costeros como los arrecifes de coral.

La observación del trío copulando representa un avance clave, ya que amplía el entendimiento del comportamiento reproductivo en condiciones naturales. Esta información resulta valiosa para programas de reproducción en cautiverio e inseminación artificial.

Lassauce indicó que, para reintroducir con éxito a la especie en nuevos ambientes, es crucial contar con datos detallados sobre su biología y ecología. Entre ellos se incluye su comportamiento reproductivo y sus patrones de desplazamiento.

