Ciencia

Extraño video capta inédito apareamiento múltiple entre tres tiburones leopardo en el Pacífico Sur

Investigadores en Australia documentan por primera vez el apareamiento múltiple de tiburones leopardo en su hábitat natural. Especie está en peligro

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un investigador de Queensland documenta por primera vez la copulación sucesiva de dos tiburones leopardo machos con una hembra.
Un investigador de Queensland documenta por primera vez la copulación sucesiva de dos tiburones leopardo machos con una hembra. (Hugo Lassauce/Hugo Lassauce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTiburonesAustralia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.