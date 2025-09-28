Economía

Ranking de monedas y billetes de Costa Rica: Vea las vendidas a mayor precio

Descubra cuáles son las monedas y billetes de Costa Rica más valiosos y buscados en el mercado numismático. Expertos dan consejos para coleccionar y evitar pagar de más.

Por Gustavo Ortega Campos
Imagen de monedas y billetes de colección de Costa Rica, incluidas piezas históricas y conmemorativas como la moneda de la mariposa morpho y la del Bicentenario de la Independencia, muy valoradas por coleccionistas nacionales e internacionales.
Las monedas y billetes de colección de Costa Rica se cotizan en el mercado nacional e internacional a precios en alza. En la imagen, colección de monedas conmemorativas del Banco Central de Costa Rica. (Cortesía Numismatic Collection/Cortesía Numismatic Collection)







