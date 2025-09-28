Economía

Monedas y billetes antiguos de Costa Rica se cotizan hasta en $263.000

De coleccionistas a revendedores, así funciona en Costa Rica el mercado numismático

Por Gustavo Ortega Campos
Colección de monedas conmemorativas de Costa Rica en oro y plata, emitidas por el Banco Central y certificadas por NGC, exhibidas en estuche oficial.
Conjunto de monedas conmemorativas y de colección emitidas por el Banco Central de Costa Rica, certificadas por la Numismatic Guaranty Corporation (NGC). Son cinco monedas de oro y cinco de plata. El set es de 1970 y se ha llegado a comercializar hasta en ¢18 millones, según información un miembro de la Asociación Numismática Costarricense. (Cortesía Melvin PereiraCortesía Melvin Pereira)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

