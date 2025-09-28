Economía

Esta es la moneda de Costa Rica del siglo XIX que se subastó en una millonaria suma en Estados Unidos

Descubra por qué este ejemplar único llegó a un precio tan alto y colocó a Costa Rica en el mapa numismático internacional.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
26/09/2025, San José, Museo de Oro, fotografías de las colecciones de billetes y monedas del Museo de Oro.
Ejemplar de la moneda de oro con valor facial de 8 reales, acuñada en 1828. Se encuentra en los Museos del Banco Central ubicados en los bajos de la Plaza de la Cultura en San José. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MonedasMonedas coleccionablesNumismática8 reales
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.