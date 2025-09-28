Esta es la moneda de Costa Rica del siglo XIX que se subastó en una millonaria suma en Estados Unidos

Ejemplar de la moneda de oro con valor facial de 8 reales, acuñada en 1828. Se encuentra en los Museos del Banco Central ubicados en los bajos de la Plaza de la Cultura en San José.

Hace un mes, el 27 de agosto, cerró una subasta de la casa Heritage Auctions con sede en Dallas, Texas. Podría haber sido un día más de actividades de la firma especializada en artículos de colección, pero una moneda de oro cambió el panorama para los coleccionistas de Costa Rica.

De acuerdo con información de la Asociación Numismática Costarricense, ese día cerró la puja de la subasta 3125 para la pieza tica. El comprador ofreció $240.000, unos ¢120,8 millones al tipo de cambio del pasado viernes publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La moneda, de oro, fue acuñada en 1828 en Costa Rica y tiene un valor facial de 8 escudos. Este tipo de monedas tenían un alto valor tanto económico como simbólico, su uso estaba reservado a grandes transacciones.

Un ejemplar como el subastado en EE. UU. se encuentra en la Fundación Museos del BCCR, ubicada en los bajos de la Plaza de la Cultura en San José. La institución dijo que no brinda detalles del valor económico de la pieza.

Ricky Zapata, miembro de la Asociación y coleccionista desde hace 20 años, explicó que al acreedor de la pieza le corresponde pagar gastos de comisión, lo que dio un total de $263.000 (¢132,4 millones). Dijo que no se conoce la identidad del comprador.

Detalles que certifican la moneda de 8 escudos de oro acuñada en 1828 y que fue subastada el 27 de agosto de 2025 por $240.000 en una subasta. Cuenta con el parámetro MS 63, la mayor calificación de su estado de conservación que esperan los coleccionistas. (Cortesía/Cortesía)

Pieza certificada

En el campo de la numismática, el valor de las piezas se incrementa con la certificación de firmas especializadas. En el caso de las monedas, una de las principales es Numismatic Guaranty Company (NGC) con sede en Florida, Estados Unidos.

NGC certificó la autenticidad de la moneda de 8 reales y su condición.

En el caso de las monedas, también se evalúa su estado de nitidez con la Escala de Sheldon, que define el parámetro del estado de la moneda (MS) que va de 1 a 70.

La pieza de 8 reales acuñada en el país obtuvo un MS de 63, que es considerado el más alto grado conocido. “Es un ejemplar impecable y es probablemente una de las mejores de su tipo que existen”, indicó Zapata.

La moneda tiene 35 milímetros de diámetro y 27 gramos de peso. Perteneció a The Eternal Collection, considerada una de las más relevantes a nivel internacional.

Captura de pantalla de la etapa de subasta de la moneda costarricense acuñada en 1828 que fue comprada por $240.000 en la puja y que finalizó en $263.00 con los gastos de comisión. (Captura de pantalla/Cortesía/Captura de pantalla/Cortesía)

La subasta

Zapata explicó que las subastas se convocan entre tres y seis meses de antelación. Durante ese tiempo los interesados, que deben estar registrados con sus credenciales en la casa de subastas, pueden hacer sus ofertas (pujas).

La casa subastadora hace las pujas por lotes y envía a los interesados los catálogos. En el caso de esta moneda, la puja finalizó el 27 de agosto.