Economía

UE pide acelerar su salida de las energías fósiles tras la crisis por la guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio ya ha incrementado en $28.000 millones la factura de la UE por sus importaciones de combustibles fósiles

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Por AFP
Según Bruselas, la duración del conflicto en el Medio Oriente determinará la magnitud del impacto de esta crisis. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







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