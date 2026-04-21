Incertidumbre entre Estados Unidos e Irán dispara precios del petróleo

Un empleado de una gasolinera llena el tanque de un automóvil.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo subieron el martes, presionados por la incertidumbre que hubo en torno a las conversaciones entre Washington y Teherán.

Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, ganó un 3,14% hasta $98,48.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en mayo, avanzó un 2,81% hasta $92,13 por barril.

“La esperanza de que se prolongue el alto el fuego se desvanece rápidamente, hora tras hora”, señaló a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

“Parece evidente que vamos a volver al punto de partida en lo que respecta a las hostilidades”, añadió el analista.

Desde antes del anuncio de Trump, el mercado consideraba que el presidente estadounidense “parece fuertemente motivado a cerrar un acuerdo con Irán. La guerra y los precios elevados de la gasolina son muy impopulares entre los votantes estadounidenses”, explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

De reanudarse la guerra, el potencial de subida de los precios sería muy importante, especialmente porque “Irán todavía dispone de margen para escalar”, asegura Rasmussen.

Los países han recurrido a sus reservas de petróleo para hacer frente a la crisis, lo que reduce sus futuros márgenes de maniobra.