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Incertidumbre entre Estados Unidos e Irán dispara precios del petróleo

Países han optado por recurrir a sus reservas de petróleo ante la inminente crisis

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Por AFP y Roger Bolaños Vargas
Un empleado de una gasolinera llena el tanque de un automóvil. (SIMON MAINA/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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