Economía

UE advierte sobre menor crecimiento económico si persiste la guerra en Oriente Medio

La guerra, que ya se acerca a un mes de duración, ha sacudido a los mercados e incrementado los precios de la energía

EscucharEscuchar
Por AFP
Un niño palestino se encuentra de pie frente a un automóvil destruido y una vivienda calcinada tras un presunto ataque de colonos israelíes en la aldea de Deir al-Hatab, al este de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel.
Un niño palestino se encuentra de pie frente a un automóvil destruido y una vivienda calcinada tras un presunto ataque de colonos israelíes. Imagen con fines ilustrativos: (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UEOriente MedioConflicto en IránCrecimiento económico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.