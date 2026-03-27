UE advierte sobre menor crecimiento económico si persiste la guerra en Oriente Medio

Un niño palestino se encuentra de pie frente a un automóvil destruido y una vivienda calcinada tras un presunto ataque de colonos israelíes. Imagen con fines ilustrativos:

Bruselas, Bélgica. La Unión Europea (UE) experimentará una significativa baja del crecimiento económico si la guerra en Oriente Medio continúa, aseguró el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien advirtió también sobre el espectro de una mayor inflación.

La guerra, que ya se acerca a un mes de duración y no muestra signos de parar, ha sacudido a los mercados e incrementado los precios de la energía.

“Es claro que enfrentamos un riesgo de ‘estanflación’. Esto significa una situación donde un bajo crecimiento coincide con alta inflación”, dijo Dombrovskis a periodistas luego de una reunión por videoconferencia de los ministros de finanzas de la eurozona.

Dombrovskis señaló que espera que la economía de los países de la UE crezca 0,4% menos de lo previsto por la Comisión Europea, si las interrupciones del suministro de energía son “relativamente breves”.

En sus últimas previsiones, publicadas en noviembre, la UE indicó que esperaba un crecimiento de 1,4% en 2026 y de 1,5% en 2027 en el bloque.

Pero advirtió que si las interrupciones en el suministro de energía “son más sustanciales y de mayor duración”, el crecimiento puede ser mucho más bajo, hasta de 0,6% en 2026 y 2027.

“Esto no es una previsión, es un análisis para dar una idea de la magnitud del potencial impacto”, dijo Dombrovskis. El comisario europeo informó que participará en una reunión conjunta de los ministros de finanzas y energía del G7 el lunes para discutir sobre el impacto y las respuestas.