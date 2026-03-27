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Transacciones sospechosas con petróleo antes de anuncio de Trump desatan indignación

Una ola de ventas en el mercado del petróleo minutos antes de un anuncio de Donald Trump el lunes desató sospechas.

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Por AFP
Donald Trump habla en la Casa Blanca sobre la situación en Irán.
Donald Trump habla en la Casa Blanca sobre la situación en Irán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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