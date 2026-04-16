Economía

TSMC dice que la guerra no impactará el suministro de materiales a ‘corto plazo’

Gigante taiwanés de semiconductores, TSMC, asegura suministro pese a guerra y anuncia utilidades históricas

EscucharEscuchar
Por AFP
TSMC superó expectativas con ganancias récord y descarta riesgos inmediatos por tensión global. (SAM YEH/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSMCSemiconductoresGuerra de Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.