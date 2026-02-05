Economía

El gigante taiwanés TSMC fabricará semiconductores avanzados en una planta en Japón

La compañía es el mayor fabricante por contrato de microchips del mundo, utilizados en todo tipo de dispositivos

Por AFP
Estados Unidos ya revocó anteriormente un estatus de envío similar para Samsung, SK Hynix e Intel.
La empresa taiwanesa TSMC anunció que fabricará semiconductores de tres nanómetros en una planta en Japón. (ANADOLU/Getty Images)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

