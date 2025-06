Tribu-CR (reemplazo de ATV): guía rápida con 10 aspectos que todo contribuyente debe conocer

La plataforma Tribu-CR, el nuevo sistema del Ministerio de Hacienda para la gestión de obligaciones fiscales, continúa generando incertidumbre entre los contribuyentes a menos de dos meses de su entrada en vigor, prevista para el próximo 4 de agosto.

La transición desde el antiguo sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) ha generado interrogantes sobre el acceso a la nueva plataforma, los motivos del cambio, los trámites que deben gestionarse en ella y los nuevos requisitos.

Para aclarar estas dudas, Mario Ramos, director general de Tributación, compartió con La Nación 10 aspectos clave que conviene tener presentes para evitar errores, sanciones o contratiempos.

Entre los puntos abordados, Ramos recalcó que todas las personas que realicen una actividad lucrativa deberán inscribirse en la nueva plataforma, tanto quienes migren desde ATV como quienes se registren por primera vez una vez que Tribu-CR entre en vigencia.

Guía rápida para Tribu-CR

En el caso de los usuarios que realicen la migración, el sistema trasladará ciertos datos, como domicilio, saldos, acreedores, deudores, terceros y representantes autorizados. Sin embargo, deberán crear un nuevo usuario y declarar nuevamente el Registro Único Tributario.

Los trabajadores asalariados están exentos de inscribirse y presentar declaración por los ingresos que perciben vía salario, ya que a estos se les aplica la retención correspondiente por parte del patrono.

Otro aspecto que destacó Ramos es que, para quienes no cuenten con apoyo contable, el Ministerio de Hacienda ofrecerá capacitaciones por medio de sus redes sociales, así como talleres presenciales en distintas regiones del país. No obstante, el jerarca no precisó fechas ni lugares para dichas actividades.

Quienes no completen el registro antes de la fecha establecida no podrán presentar declaraciones, lo que podría exponerlos a sanciones o multas. Asimismo, las personas inscritas que no presenten sus declaraciones, incluso si no registran ingresos ni gastos, también serán sujetas a sanción.

La primera declaración obligatoria será la del Registro Único Tributario, tanto para los nuevos usuarios como para quienes migren desde ATV, y posteriormente deberá presentarse la declaración del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes de julio.

Ramos agregó que Tribu-CR introduce mejoras como la centralización de gestiones en una sola plataforma, desde donde se podrá consultar, pagar y declarar. Además, se habilitará una aplicación móvil, la cual estará disponible en una fecha posterior al 4 de agosto.