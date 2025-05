Registro en Tribu CR (reemplazo de ATV): así se crea un usuario en el nuevo sistema tributario

El Ministerio de Hacienda confirmó que el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) dejará de operar el lunes 4 de agosto será reemplazado por Tribu-CR, la nueva plataforma para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

La Administración Tributaria aseguró que la información relacionada con domicilio, saldos, acreedores y deudores se trasladará correctamente de una plataforma a otra, vinculada a cada contribuyente. No obstante, aclaró que cada persona inscrita en ATV deberá registrar un nuevo usuario para ingresar al sistema.

Mediante una breve demostración virtual, Hacienda explicó algunas consideraciones que los contribuyentes deberán tener presentes al momento de crear sus nuevos perfiles, entre ellas un posible reemplazo de cédula para quienes no la hayan tramitado antes de setiembre de 2016 (de no hacerlo, podrían no tener acceso a un usuario).

Así se crea un usuario en Tribu-CR, reemplazo de ATV

¿Cómo creo un usuario?

Una vez habilitado el sistema el próximo 4 de agosto, las personas deberán ingresar a la Oficina Virtual de Tribu-CR. En el menú lateral izquierdo se desplegarán las opciones de acceso al perfil, ya sea mediante nombre de usuario y contraseña o utilizando el certificado digital (firma digital).

Todas las personas deberán seleccionar la opción “Crear usuario”. Quienes actúen como representantes de una sociedad deberán registrarse primero como personas físicas y, posteriormente, podrán operar en calidad de apoderados de personerías jurídicas.

Al crear el usuario, los contribuyentes podrán identificarse mediante tres opciones: el Número de Identificación Tributaria Especial (NITE), el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) o la cédula de identidad.

En el caso del NITE, se deberá indicar el número respectivo y su fecha de vencimiento; mientras que con el DIMEX se solicitarán esos mismos datos, además de la fecha de nacimiento.

Quienes utilicen su cédula de identidad deberán ingresar, además del número de identificación y las fechas de nacimiento y vencimiento, el número consecutivo. Este dato se ubica en la parte posterior del documento, al lado derecho del código de barras.

Según explicó Hacienda, dicho código no está disponible públicamente en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y se solicita por razones de seguridad. Las personas con cédulas emitidas antes de setiembre de 2016 deberán renovarlas, ya que esas versiones no incluyen el consecutivo requerido.

Validación mediante correo electrónico y SMS

Una vez que los contribuyentes ingresen su información de identificación, deberán presionar el botón “Siguiente” y proceder con la validación de los datos.

Si el sistema confirma que corresponden a una persona física, se habilitará un segundo bloque donde será necesario proporcionar un número telefónico y una dirección de correo electrónico válidos.

Es fundamental que ambos medios estén activos y disponibles, ya que serán utilizados por el sistema para enviar códigos de seguridad, tanto para el ingreso como para la recuperación de la contraseña.

Una vez creado el perfil, se deberá regresar a la página principal de la Oficina Virtual y, desde el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción de acceso al espacio personal, ya sea mediante usuario y contraseña o firma digital.

En caso de optar por usuario y contraseña, se deberá introducir el número de identificación junto con la clave temporal enviada al correo electrónico o mediante mensaje de texto. En ese primer ingreso, el sistema solicitará al usuario establecer una nueva contraseña de su preferencia.

Las claves temporales tienen una vigencia de 24 horas. Si no se utilizan dentro de ese plazo, será necesario solicitar una nueva para poder acceder. Además, deben contener 14 caracteres e incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.